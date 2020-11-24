Боль – такое короткое слово, а сколько неприятных воспоминаний всплывают из памяти, которые с этим ощущением связаны. У каждого она своя, разная. У кого болят ноги, у кого-то поперек, а кто-то получил спортивную или бытовую травму, вариантов множество и каждый из них неприятен.

По характеру боль может быть колючей, режущей и, возможно, ноющей. И в любом из этих вариантов боль – это сигнал SOS. Она, как сигнальная лампа сообщает, что что-то в организме пошло не так.

Боль – это лишь симптом, определенной проблемы

Каждому известны лекарства для облегчения боли. В основном это анальгетики или нестероидные противовоспалительные средства (НПВС).

Большинство людей, которым уже когда-то пришлось принимать эти препараты, знают их обязательное условие приема – принимать после еды. Но, к сожалению, далеко не все придерживаются этой рекомендации и зря. Тогда, ближе к окончанию курса лечения, пациенты начинают чувствовать тяжесть, боль в желудке и еще ряд неприятных симптомов.

Лечим боль без вреда для желудка / Фото Pexels

Человек не сразу догадается в чем причина, ведь не знает о том, что НПВП имеют общий побочный эффект – негативное влияние на слизистую оболочку желудка и 12-перстной кишки. В будущем это может привести как минимум к гастриту, а максимум – к язвенной болезни желудка или 12-перстной кишки.

Да и это еще не все. Все эти препараты прекрасно блокируют болевой синдром, но не дают возможности воспалительному процессу завершиться правильно. То есть после курса лечения, через определенный период времени, симптомы могут вернуться. Нарушенные процессы в органах или на клеточном уровне остались, хотя боль уже не беспокоил.

Что делать в такой ситуации

Особенно остро этот вопрос встает в тех пациентов, которые уже имеют ряд проблем с желудочно-кишечным трактом.

Решение есть всегда! Например, для снятия воспаления, восстановления всех процессов и функций, даже на клеточном уровне, и ускорения выздоровления, можно применять Траумель С. Препарат неоднократно доказал свою высокую эффективность и безопасность на практике и в клинических исследованиях, на территории Европы.

Траумель С – универсальный препарат при воспалительных процессах различной локализации

Действие Траумель С / Фото Compendium

Среди преимуществ препарата:

нет возрастных и других ограничений (кроме индивидуальной чувствительности к компонентам препарата);

отсутствуют побочные реакции, характерные для группы нестероидных противовоспалительных препаратов, поэтому может использоваться в схемах, предусматривающих длительное лечение;

оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и иммуномодулирующее действие;

активирует защитные силы организма и нормализует нарушение функции благодаря растительным и минеральным компонентам в составе.

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и обязательно ознакомиться с инструкцией на лекарственное средство.

Будьте здоровы!