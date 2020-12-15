Каждый ищет свой ингредиент, который помогает лучше себя чувствовать и не выгорать под влиянием постоянных коммуникаций, работы и стресса. Как с этим справляются звезды? Известная топ-модель Кристи Терлингтон поделилась своими методами.

Кристи Терлингтон была лицом "эры супермоделей" 90-х. Сегодня ей 51 и она продолжает строить успешную карьеру, заниматься благотворительностью и популяризировать йогу. Параллельно топ-модель воспитывает двоих детей – 16-летнюю дочь Грейс и 14-летнего сына Финна.

Специально для Marie Claire Кристи поделились основными принципами своей жизни, которые помогают ей оставаться спокойной, сосредоточенной и здоровой как физически, так и ментально.

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Социальные сети никак не влияют на мое благосостояние. Я чувствую ментальное здоровье в те дни, когда полностью отключаюсь от гаджетов. Я расслабляюсь, когда занимаюсь кулинарией, бегом или, когда провожу время с книгой. Мое счастливое место там, где находится моя семья, а также локации, где я не была раньше. Наиболее вредный механизм расслабления, от которого мне пришлось отказаться, – это курение. Я была курильщиком до 25 лет.

Когда меня тянут в разные стороны – важно оставаться неподвижной. Чтобы чувствовать себя "собранной", я ежедневно провожу дыхательные практики. Если я чувствую тревогу перед сном – то обязательно делаю растяжку. Если просыпаюсь со стрессом – иду на пробежку. Путешествуя по миру, я смогла увидеть действительно важные вещи. Я знаю, что всегда могу положиться на свою семью. Я чувствую себя уверенной, когда готовлюсь заранее. Когда мою голову заполняют негативные мысли, я делаю что-то продуктивное, что открывает мои сильные стороны. Например, практикую йогу или иду на пробежку.