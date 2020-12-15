Как бороться с бессонницей и поддерживать психическое здоровье: 20 принципов жизни топ-модели
Каждый ищет свой ингредиент, который помогает лучше себя чувствовать и не выгорать под влиянием постоянных коммуникаций, работы и стресса. Как с этим справляются звезды? Известная топ-модель Кристи Терлингтон поделилась своими методами.
Кристи Терлингтон была лицом "эры супермоделей" 90-х. Сегодня ей 51 и она продолжает строить успешную карьеру, заниматься благотворительностью и популяризировать йогу. Параллельно топ-модель воспитывает двоих детей – 16-летнюю дочь Грейс и 14-летнего сына Финна.
Специально для Marie Claire Кристи поделились основными принципами своей жизни, которые помогают ей оставаться спокойной, сосредоточенной и здоровой как физически, так и ментально.
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- Социальные сети никак не влияют на мое благосостояние.
- Я чувствую ментальное здоровье в те дни, когда полностью отключаюсь от гаджетов.
- Я расслабляюсь, когда занимаюсь кулинарией, бегом или, когда провожу время с книгой.
- Мое счастливое место там, где находится моя семья, а также локации, где я не была раньше.
- Наиболее вредный механизм расслабления, от которого мне пришлось отказаться, – это курение. Я была курильщиком до 25 лет.
- Когда меня тянут в разные стороны – важно оставаться неподвижной.
- Чтобы чувствовать себя "собранной", я ежедневно провожу дыхательные практики.
- Если я чувствую тревогу перед сном – то обязательно делаю растяжку. Если просыпаюсь со стрессом – иду на пробежку.
- Путешествуя по миру, я смогла увидеть действительно важные вещи.
- Я знаю, что всегда могу положиться на свою семью.
- Я чувствую себя уверенной, когда готовлюсь заранее.
- Когда мою голову заполняют негативные мысли, я делаю что-то продуктивное, что открывает мои сильные стороны. Например, практикую йогу или иду на пробежку.
- Мой самый странный способ самоуспокоения – это кусание кутикулы.
- Моя "подушка безопасности" – я сама.
- Я считаю, что медитация – удивительная.
- Я советую себе двигаться, когда чувствую угнетение.
- Мой любимый немедикаментозный метод лечения – зеленый чай.
- Моя любимая книга по саморазвитию "Daring Greatly" Брене Браун.
- Чтобы снять стресс, я смотрю телевизионные шоу, а для лучшего настроения включаю трек "Into the Mystic" Ван Моррисона.
- Моя мантра, которая способствует психическому здоровью: "будь здесь и сейчас".
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