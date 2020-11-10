Современные бариста не стоят на месте. Соответственно, прогрессирует и культура потребления кофе. Если вы давно планируете снизить количество кофеина – эта статья для вас. Собрали 8 напитков, которые заменят кофе.

Чашка кофе стала традиционным атрибутом утра, символом занятых и успешных людей, поводом встретиться с друзьями и культовым напитком без которого невозможно представить культуру и искусство, сообщает Полезно 24. Тем не менее возле пользы кофе продолжают идти горячие дискуссии: как часто и сколько пить, какой сорт выбрать, насколько он вреден и чем именно.

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Но сегодняшний материал не об этом. Мы не будем рассказывать о вреде кофе, а просто поделимся полезными и необычными аналогами, которые заряжают энергией на весь день. Выбор за вами.

Матча латте

Матча-латте / Фото Pexels

В основе этого напитка – японский зеленый чай и молоко (чаще всего – растительное).

Кофеин, который содержится в матче, отличается недолгим эффектом. Если кофейный алкалоид может привести к истощению нервных клеток, то матча действует на организм более мягко, не вызывая сонливости. Порошок зеленого чая богат антиоксидантами, а аминокислота L-теанин помогает вырабатывать серотонин.

Кофе из желудей

Кофе из желудей – еще один тонизирующий напиток, который подойдет тем, кто устал от вкуса кофе. В его состав не входит кофеин, однако напиток обогащен антиоксидантом кверцетина, который активизирует восстановительные процессы, а также эффективно снимает спазмы, воспаления и отеки.

Порошок такого кофе можно купить в аптеке или сделать самостоятельно. Для этого придется собрать спелые желуди, очистить их от кожуры, нарезать, обжарить и измельчить до состояния порошка.

Натуральное какао

Какао – заменитель кофе / Фото Pexels

Кофеин и теобромин, которые есть в какао-бобах стимулируют сердечную деятельность, расширяют сосуды сердца и мозга, улучшают концентрацию внимания. Еще один микроэлемент, который находится в какао – анандамид. Именно он отвечает за чувство эйфории и активизирует эндорфины. Также напиток хорошо снимает напряжение и ускоряет восстановление мышц после изнурительных тренировок. Однако вся эта информация касается исключительно натурального какао, которое имеет насыщенный коричневый цвет, однородную массу и жирность около 15%.

Латте из куркумы

"Золотое молоко" – это согревающий индийский напиток, который готовят из молока и куркумы. Кроме заряда энергии, латте обладает протекторным действием поэтому, выбирая этот напиток, вы будете менее уязвимыми к сезонным простудам. Антиоксидант куркумин положительно влияет на метаболизм, укрепляет память, повышает тонус кожи и снижает тягу к сладостям и жирной пищи.

Чтобы приготовить этот напиток дома, добавьте в стакан молока пол чайной ложки куркумы, натертый имбирь, корицу и кардамон. Перемешайте и прокипятите. Чтобы подсластить латте, добавьте в готовый напиток мед или сироп.

Ячменный кофе

Ячменный кофе хорошо тонизирует и ускоряет обменные процессы. Однако такой вариант не подходит людям с непереносимостью глютена.

Готовить ячменный кофе рекомендуется в турке. Так его вкус станет более насыщенным и глубоким.

Напитки, которые тонизируют / Фото Pexels

Латте со свеклой

Австралийские бариста придумали кофе для людей, имеющих проблемы с сосудами и давлением. Латте со свеклой ускоряет метаболизм, улучшает умственные способности и повышает тонус.

Для приготовления напитка смешайте фреш из сахарной свеклы с подогретым и взбитым растительным молоком. Если версия без кофеина никак не влияет на вашу работоспособность, добавьте в латте чашку эспрессо.

Кофе из батата

Высушенные и измельченные семена цветущих сортов батата тоже могут стать заменителем кофе. Он эффективно стимулирует центральную нервную систему, но его употребление противопоказано беременным и кормящим грудью.

Грибной кофейный напиток

В грибном кофе вдвое меньше кофеина, напиток обладает мягким землистым вкусом, который легко нейтрализовать молоком. Кстати, чага нейтрализует кофейную кислоту, поэтому даже с добавлением кофе напиток останется безопасным для желудка. А еще грибной кофе улучшает пищеварение, снижает уровень сахара в крови, укрепляет иммунитет, поддерживает здоровье костей и помогает сбросить вес.