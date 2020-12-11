Из-за желания получить здоровую кожу, женщины ежегодно тратят немалые деньги на базовые средства ухода. Но ровный тон лица начинается не с дорогой косметики, а со здорового питания и достаточного количества выпитой жидкости.

Пища, богатая антиоксидантами, положительно влияет на наше самочувствие и позволяет сохранить молодость кожи, сообщает The health site.

Как это работает? Антиоксиданты защищают кожу от свободных радикалов, которые способны повреждать клетки, а также помогают уменьшить пигментацию и морщины. Кстати к антиоксидантам входит и популярный витамин С, который стимулирует выработку коллагена. Последний и отвечает за быструю регенерацию кожи.

Эти вещества можно найти в еде, но мало кто догадывается, что ими богаты и чаи, которые мы употребляем каждый день. Итак, рассказываем, где искать антиоксиданты для здорового вида кожи!

Зеленый чай

Зеленый чай / Фото rawpixel

Этот чай богат катехинами, которые защищают кожу от солнечного излучения, минимизируют появление морщин и увеличивают синтез коллагена.

Мятный чай

Этот напиток полезен людям со склонностью к угревой сыпи. Антиандрогенные свойства мяты помогают наладить гормональный фон и устранить прыщи, которые возникли на фоне сбоя. Кроме этого такой чай контролирует выработку жира на коже. Поэтому людям. которые жалуются на вечно забитые поры, стоит попробовать завершать день чашкой мятного напитка.

Что пить для восстановления кожи / Фото rawpixel

Чай из ромашки

Здоровый сон – залог здоровой кожи. А чай на основе ромашки помогает расслабиться и успокоить нервную систему.

Поэтому, если вы страдаете бессонницей и, как следствие, – темными кругами под глазами, смело заваривайте ромашковый чай!

Белый чай

Белый чай / Фото Rawpixel

Белый чай содержит много антиоксидантов. Поэтому его употребление замедляет старение и минимизирует потерю эластина и коллагена.

Жасминовый чай

Благодаря своим антибактериальным и противовирусным свойствам этот чай ускоряет заживление ран и устраняет рубцы.