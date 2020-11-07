Посторонний шум, высокая громкость телевизора или просмотр YouTube во время еды замедляют метаболические процессы. То есть человек, который сочетает обед с другими видами деятельности, насытится не так быстро и полноценно, как тот, кто сосредотачивается исключительно на блюде. Именно поэтому всем, кто контролирует свой вес, нужно есть в тишине.

Правильное питание зависит не только от того, что входит в наш привычный рацион, но и от условий, в которых мы принимаем пищу, утверждают результаты исследований австралийских ученых.

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Ученые обнаружили, что любые посторонние звуки могут влиять на аппетит и вкусовые рецепторы. Собрали самые интересные факты о влиянии звуков на усвоение пищи в материале Полезно 24.

Как это работает

За восприятие различных видов информации отвечают разные органы чувств и связанные с ними структуры головного мозга. И все они функционируют одновременно. Поэтому одна модальность может блокировать параллельную и нарушать полноценное усвоение информации. Именно из-за этого некоторым людям неудобно читать книгу, когда на фоне играет музыка. Это же касается и работы вкусовых рецепторов.

Почему есть в тишине – полезно / Фото Pixabay

Исследования показывают, что шум во время приема пищи и вовсе может нарушить восприятие вкуса: например, сладкий вкус пищи становится менее выраженным или частично нивелируется острота продукта. Однако не все окружающие звуки одинаково влияют на наше восприятие вкуса.

Какие звуки нарушают вкус больше всего

Ученые предположили, что существует звуковой порог, после которого посторонние звуки начинают доставлять дискомфорт во время приема пищи, а также, что различные звуки по-разному влияют на полученное удовольствие от принятых блюд. Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, был проведен эксперимент с использованием трех различных типов звуков: мелодичной музыки, звуков ресторана и шума дороги.

В эксперименте приняли участие 15 человек: каждый из них попросили съесть сэндвич с фалафель в комнате с включенным посторонним шумом на уровне 30, 40 и 50 децибел. Сразу после этого каждый участник оценивал вкус пищи по десятибалльной шкале.

Оказалось, что фоновая мелодичная музыка "делала блюда вкуснее", а шум ресторана и дороги снижал удовольствие от еды. При этом чем больше шума было в комнате, тем меньше участникам нравилась еда. То есть даже приятные звуки на уровне более 40 децибел нарушали впечатление от блюд.

Сосредоточьтесь на еде, чтобы почувствовать сытость / Фото Unsplash

Что это значит

Посторонний шум и действительно влияет на наши вкусовые рецепторы и чувство сытости. Поэтому во время приема пищи полезно придерживаться информационной гигиены и сосредотачиваться на еде:

выключайте смартфоны во время перекусов;

откажитесь от фоновых просмотров видео и сериалов;

не читайте новостей и книг, пока принимаете пищу.

А вот легкая музыка на фоне, наоборот, способна улучшить вкус пищи. Составьте приятный плейлист под который вы сможете насладиться любимыми блюдами!