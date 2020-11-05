Непроизвольные ритмические сокращения мышц века знакомы многим. В большинстве случаев, за неприятным подергиванием скрывается стресс, переутомление или неправильный режим дня. К счастью, это легко исправить самостоятельно.

Вопреки тому, что вопрос нервного тика полностью не исследован, причину непроизвольных сокращений мышц все же связывают с нарушением химических реакций мозга. Если эти нарушения проявляются редко – не следует волноваться, ведь нервный тик не представляет особой опасности, сообщает Полезно 24.

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Прежде всего перестаньте гуглить, что скрывается за этим симптомом, ведь среди поисковых запросов можно наткнуться на информацию о том, что у вас первая стадия рассеянного склероза или боковой амиотрофический склероз. На самом деле, такие заболевания проявляются более выраженными симптомами и к моменту появления тика, скорее всего, уже будут диагностированы. Поэтому дергающийся глаз, – не повод для паники, даже наоборот – это сигнал, что вам пора взять паузу и отдохнуть.

Если вас действительно замучил тик – обратитесь к специалисту, который сможет назначить соответствующее лечение.

Что делать, если дергается веко / Фото Pinterest​

Определяем причину

Мышцы сокращаются, получая нервные импульсы, которые обусловлены электрической активностью мозга. Иногда эта активность становится хаотичной, тогда и возникает что-то вроде "вспышки", которая заставляет мышцы сокращаться. В основном это происходит при усталости, высоком уровне стресса, избытка кофеина или чрезмерной нагрузке на глаза.

Если вам когда диагностировали гипертиреоз, и на фоне стабилизированного состояния у вас снова начало дергаться веко – обратитесь к эндокринологу. Вероятно, нужно скорректировать дозу лекарств или внести изменения в терапию.

Кстати, если вы применяете противосудорожные, диуретики или нейролептики, следует ознакомиться с побочным действием препаратов. Часто в таких ситуациях именно они становятся причиной тиков.

Что делать, чтобы облегчить свое состояние

Специалисты Американской академии офтальмологии рекомендуют снижать стресс: высыпаться, заниматься физкультурой, медитировать и уделять внимание состоянию глаз. Если нервный тик спровоцирован перегрузкой органа зрения, приобретите увлажняющие капли, а также дозируйте работу. Для этого подойдет таймер: установите напоминание о небольшом перерыве для зарядки глаз. Займитесь гигиеной рабочего места: отрегулируйте освещение, чтобы оно падало слева и не было слишком ярким.

Увлажняющие капли помогут в борьбе с нервным тиком / Фото Realsimple

Если организм таким образом предупреждает об усталости – не игнорируйте эти сигналы: попросите дополнительные выходные или отпуск, проводите больше времени на свежем воздухе, не нагружайте в эти дни глаза. Если эти меры не помогли, возможно, с тиком стоит бороться с помощью легких успокоительных или немедикаментозными методами, например психотерапией.

Как питаться

Поскольку проблема тика химическая, ее можно решить изменением рациона. Прежде всего восстановите баланс кальция, магния и глицина. Больше всего этих микроэлементов в молочных продуктах, рыбе, морепродуктах, гречке, бобовых, орехах, тыкве, капусте, яйцах, сырах и нуте.

Как питаться, если дергается глаз / Фото Freepik

Откажитесь от алкоголя и кофеина, поскольку они стимулируют нервную систему, что может спровоцировать новые тиковые эпизоды.

Что делать в случае обострения тыка

Иногда за сокращением мышц века скрывается доброкачественный эссенциальный блефароспазм. Однако, кроме подергивание, заболевание сопровождается миганием, поэтому его легко отличить от обычного тика.

Блефароспазм – это неврологическое расстройство, при котором мышцы получают импульсы, что провоцируют сокращение. Самым эффективным методом борьбы с сокращениями сегодня считается инъекция ботулотоксина.

Также к врачу следует обратиться, если: