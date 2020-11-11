Во время простудных заболеваний нарушается аппетит, общая слабость не оставляет сил на приготовление полезной еды, а из-за желания пожалеть себя в вашем доме появляются сладости и углеводы. Знакомо? Тогда вам стоит прочитать нашу статью.

Есть список продуктов, которые мы ошибочно употребляем при простуде. Однако большинство из них лишь усугубляет наше состояние, сообщает Полезно 24.

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Что не так со сладостями

Сладкое негативно влияет на работу лейкоцитов – красных кровяных телец, которые противостоят патогенным микроорганизмам во время болезни, а сахар способствует размножению болезнетворных бактерий. Кроме этого сладости негативно влияют на иммунную систему, которую важно поддерживать во время простудных заболеваний.

Сахар замедляет выздоровление / Фото Pexels

Ученые советуют воздержаться и от заменителей сахара, ведь они могут вызвать головную боль.

Никакого фастфуда

Любые полуфабрикаты и фастфуд тоже под запретом. Такая пища затрудняет работу желудочно-кишечного тракта, поэтому силы организма начнут идти на то, чтобы восстановить функции пищеварения, а не на борьбу с болезнью.

Не забывайте, что блюда быстрого приготовления содержат много соли, которая задерживается в организме и повышает нагрузку на почки.

Напитки, которые подавляют иммунную систему

Спиртные напитки снижают активность лейкоцитов, поэтому болезнь имеет все шансы стать затяжной. При этом алкоголь провоцирует обезвоживание организма, что только ухудшит ваше состояние.

Кофеин, хоть и не столь агрессивно, но все же выводит из организма воду и полезные макроэлементы. Поэтому во время простуды не стоить пить кофе, лучше позвольте организму выспаться.

Что же есть

Рыба – это источник полезных макроэлементов / Фото Pexels

Во время болезни важно нацелиться на продукты, которые обладают противовирусными и антибактериальными свойствами, укрепляют иммунную систему, а, следовательно, помогают организму справиться с инфекцией.

В период разгара болезни, следует употреблять жидкие, легкоусвояемые и калорийные продукты. Порции должны быть небольшими.

Больше имбиря

Корень имбиря обладает противовоспалительными свойствами и способствует усиленному потоотделению. Благодаря богатому витаминно-минеральному составу, имбирь положительно действует на иммунную систему и улучшает кровообращение.

Чтобы усилить положительные свойства имбиря, перед употреблением его следует потереть на терке и заварить в горячей воде с лимоном.

Специи

Добавьте в свой рацион больше специй / Фото Pexels

Капсаицин в перце чили обладает противовирусным действием и стимулирует дыхательную систему, облегчает откашливание мокроты. Справиться с вирусной инфекцией помогут куркума и гвоздика.

Обратите внимание на корицу. Она обладает антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами. Полезные элементы в составе корицы способны бороться с патогенными микроорганизмами, улучшать кровообращение и разогревать организм изнутри.

Морепродукты

Кислота омега-3 уменьшает воспаление и способствует укреплению иммунитета. Особенно полезной пищей является лосось, сардина, сельдь и скумбрия, которые обеспечивают организм витамином D и цинком.