Напитки, которые мы пьем на ночь, отражаются на качестве нашего сна. Поэтому, если вы почувствовали, что ваше утреннее состояние ухудшилось, стало труднее просыпаться или исчезла утренняя бодрость, обратите внимание на вечерние привычки.

Какао, кофе и зеленый чай на ночь – плохая идея. Если вы хотите избежать проблем со сном и чувствовать себя бодро – обратите внимание на эти 5 напитков. С их помощью вы сможете укрепить сон и улучшить утреннее самочувствие, сообщает Полезно 24.

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Вишневый сок

Сок из вишни перед сном / Фото Rawpixel

В вишне содержится ценное вещество – триптофан, которое помогает организму быстрее заснуть и вовремя просыпаться. Ученые считают, что ежедневное употребление вишневого сока в течение 2-х недель способствует увеличению продолжительности сна на 84 минуты.

Однако учтите, что не все соки одинаково полезны. Если напиток содержит много сахаров, а из вишни в нем присутствует только ароматизатор – даже не ожидайте благоприятного эффекта.

Теплое молоко

Полезно ли пить теплое молоко перед сном / Фото Pexels

Издание New York Times даже провело собственное исследование о влиянии молока на сон. Считается, что в этом продукте содержится триптофан – аминокислота, которая осуществляет седативный эффект на организм. Однако, чтобы проявить снотворность, триптофан должен пройти гематоэнцефалический барьер, что практически невозможно из-за наличия в организме других аминокислот.

Даже несмотря на то, что наука опровергает влияние чашки теплого молока на сон, большинство опрошенных все же склоняются к тому, что этот напиток успокаивает и настраивает на отдых.

Миндальное молоко

Миндальное молоко на ночь / Фото Rawpixel

Вегетарианцы могут попробовать выпивать перед сном стакан растительного молока. Лучшим выбором станет миндальный напиток. Помимо прочего в нем содержится магний, который помогает улучшить качество сна.

Чай с корнем валерианы

Чай из валерианы перед сном / Фото Rawpixel

Это растение считается давним врачом против бессонницы. Ее рекомендуют употреблять для успокоения нервов после стрессовых дней. Впрочем, часто употреблять такой чай все же не стоит, ведь передозировка валерьянкой провоцирует повышенную тревожность.

Кокосовая вода

Польза кокосового молока / Фото Rawpixel

В состав кокосовой воды входят магний и калий, которые помогают лучше спать и расслаблять мышцы. К этому напитку также входит витамин В, который помогает снизить уровень стресса.