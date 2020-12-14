От снаряжения до кухонных гаджетов – подготовили 10 универсальных идей, что станут лучшим подарком родным, друзьям и коллегам, которые ведут здоровый образ жизни (или хотят попробовать в 2021 году).

Праздники уже близко. А это значит, что пора окунуться в предновогоднюю суету: составлять списки подарков, бегать по магазинам и выбирать лучшие варианты для родных людей.

Если вы и ваши близкие являются сторонниками здорового образа жизни, то выбор значительно упрощается. Ведь существует немало оригинальных и практичных подарков, которые точно порадуют фанатов правильного питания и спорта, сообщает Полезно 24.

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Одежда для йоги

Очевидный и беспроигрышный вариант.



Одежда для йоги / Фото Pexels

Если вы знаете размеры и стиль человека, которому адресуется этот подарок, то даже нет смысла выбирать что-то другое. Такой комплект идеально подойдет и для занятий дома, и для похода в фитнес-центр, а приятный эластичный материал всегда будет напоминать о вашей заботе.

Термобельё

Подарите тепло и комфорт.

Если ваш адресат любит активные виды спорта, туризм и горные походы – вы точно угадаете, подарив термобельё. А широкий выбор продукции (от топов до носков), позволит вписаться в любой бюджет.

Абонемент в фитнес-зал

Еще один универсальный совет.

Абонемент в фитнес-зал / Фото Pexels

Если ваши близкие регулярно посещают фитнес-зал, то нет смысла изобретать велосипед. Все. что вам нужно – приобрести для них абонемент на 2021.

Кстати, такой подарок станет хорошей мотивацией и для тех, кто планирует заняться спортом, но постоянно откладывает это на потом.

Увлажнитель воздуха

Вариант для тех, кто не жалеете денег на покупку подарка.

Увлажнитель воздуха положительно влияет на качество воздуха, улучшает сон и уберегает кожу. Этот вариант замечательный для тех, кто предпочитает домашние тренировки, ведь во время них особенно важно дышать свежим и чистым воздухом.

SPA-день

Прекрасный способ восстановиться после тяжелого года.

День в СПА-салоне / Фото Pexels

Если ваши близкие подвергались стрессу, переживали из-за ситуации в мире или тяжело работали в течение года – день в SPA станет действительно нужным подарком.

Покупая абонемент в SPA, вы даете выбор, ведь получатель сможет сам подобрать желаемый отдых: массаж, обертывание, сауна или бассейн.

Многоразовая бутылка для воды

Для тех, кто выбирает интенсивные тренировки.

Лучше, чтобы чистая вода всегда была под рукой, поэтому бутылка для воды – отличный подарок для людей, которые проводят много времени в спортзале и беспокоятся о балансе воды в организме.

Ланч-бокс

Портативная домашняя кухня.

Ланч-бокс / Фото Unsplash

Правильное питание – залог здорового образа жизни. Если ваши близкие предпочитают домашнюю еду и обеды "по расписанию" – герметичный и надежный ланч-бокс, который не деформируется и не выделяет токсичных веществ, точно не будет лишним.

Блендер

Подарок, который меняет пищевые привычки.

Смузи, супы-пюре и другая здоровая пища практически невозможна без блендера. Поэтому у вас есть прекрасная возможность радикально изменить жизнь близких, которые до сих пор не пользуются этим чудом техники.

Балансборд

Тренировка где угодно.



Борд для тренировки равновесия / Фото Unsplash

Этот простой фитнес-инструмент подойдет для тренировки баланса, осанки и улучшения координации. С помощью балансборда удобно тренироваться как дома, так и в офисе.

Умные весы

Для тех, кому нужна диагностика.

Перед тем, как изменять питание или начинать занятия спортом, стоит узнать об общих параметрах своего организма. И с этим помогут умные весы. Всю необходимую информацию они передают на смартфон: процент жира, мышц и воды в теле.