По данным одного из исследований, 87% респондентов на природе чувствовали себя счастливее, здоровее и продуктивнее. Однако треть опрошенных утверждала, что даже несмотря на эти улучшения, им комфортнее оставаться в помещении. Рассказываем насколько это полезно, и как на самом деле на нас влияет прогулка.

Солнца стало еще меньше, температура воздуха понизилась, а ветер стал более агрессивный. Однако это не повод замыкаться дома и избегать свежего воздуха.

Ученые наводят немало аргументов, подтверждающих, что прогулка может стать действенным и абсолютно бесплатным способом лечения многих заболеваний, сообщает Mann-ivanov-ferber.

Читайте также: Как зима влияет на организм: 8 негативных факторов и как с ними бороться

Улучшается настроение

Прогулки улучшают настроение / Фото Unsplash

На наше настроение влияет солнце, точнее витамин D, который стимулирует немало биологических процессов, в частности выработку гормона радости (серотонина). Дефицит витамина D может способствовать развитию депрессии, поэтому для улучшения настроения нередко назначают препараты, которые стимулируют выработку дополнительного серотонина в организме.

Уменьшается воспаление

Природа обладает противовоспалительным действием. Этот вывод подтвердил эксперимент 2012 года: студентам колледжа измерили маркеры стресса и воспалительных процессов. Первые измерения не продемонстрировали существенного отличия – почти у всех добровольцев были практически одинаковые лабораторные данные.

Далее ученые разделили студентов на две группы. Первые – провели выходные в лесу, другие – остались в пределах мегаполиса. В конце испытательного срока студентам провели дополнительные измерения для сопоставления показателей.

В "лесной" группе уровень маркеров воспаления ФНО-α (который повышает риск клинической депрессии, псориаза, болезни Альцгеймера), и интерлейкина-6 (который связывают с онкологическими заболеваниями и внезапной смертью от старческих болезней) значительно упал по сравнению с группой, что провела выходные в городе. Кроме этого было обнаружено пониженный уровень эндотелина-1, что провоцирует сосудистые заболевания и кортизола.

Мозг работает значительно лучше

Прогулки повышают когнитивные способности / Фото Unsplash

В одном из исследований 2012 года, с участием представителей креативных индустрий, было обнаружено, что время пребывания на природе без телефонов и интернета, повышает творческое мышление на 50%.

Природа не только оттачивает нашу способность сосредотачиваться и концентрироваться, но и помогает восстановить внимание после бессонных ночей или чрезмерной работы.

Снижается тревожность

В исследовании 2016 анализировалось влияние "зеленых островков" на рабочих местах. Как следствие – у работников снижалась тревожность и росло удовольствие от результатов своей работы.

Вы расслабляетесь

Прогулки расслабляют / Фото Unsplash

Во время прогулок на природе вы вдыхаете не только кислород, но и эфирные масла растений.

Исследования, что рассматривало эффекты вдыхания паров кедрового масла, выявило, что при этом повышается активность парасимпатической нервной системы, которая отвечает за расслабление и уравновешивает симпатичную систему. Кроме этого парасимпатическая активность увеличивалась и под влиянием запаха масла кипариса.

Оказывается, пахучие компоненты способны преодолеть гематоэнцефалический барьер и благоприятно влиять на рецепторы центральной нервной системы.

Развивается эмпатия

Природа не просто влияет на наше поведение, но и навевает уникальное "благоговение". Люди, которые часто находятся на природе, отличаются повышенной этичностью, щедростью и лучшей социальной адаптацией.

В 2012 году исследователи подтвердили: это ощущение можно измерить. Участники эксперимента, которые проводили время на природе признались, что их образ жизни заставил заняться волонтерской деятельностью, а также отказываться от материального в пользу чувственного.

Еще в одной серии экспериментов, проведенной доктором Пиффом, изучалось, как красота природы меняет мировоззрение. Исследователи обнаружили, что она повышает доверчивость и искренность людей.

Прогулки развивают эмпатию / Фото Unsplash

Вы становитесь здоровее

В 1984 году врач Роджер Ульрич опубликовал статью "Вид из окна способен повлиять на восстановление после операции". На тот момент мужчина изучал истории прооперированных пациентов. По его наблюдениям пациенты в палатах с видом на растительность выздоравливали раньше.

Во многих болезнях лечения острой фазы – только часть битвы, а после хирургической операции, инсульта, сердечного приступа или борьбы с раком важнен процесс реабилитации. И здесь не обойтись без прогулок.

Вы становитесь более счастливыми

В 2014 году был проведен метаанализ, который обобщил данные 8500 человек. Ученые пришли к выводу, что те, кто теснее связан с природой, склонен получать больше положительных ощущений.