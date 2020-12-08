Что происходит с мозгом, когда вы выходите на прогулку
По данным одного из исследований, 87% респондентов на природе чувствовали себя счастливее, здоровее и продуктивнее. Однако треть опрошенных утверждала, что даже несмотря на эти улучшения, им комфортнее оставаться в помещении. Рассказываем насколько это полезно, и как на самом деле на нас влияет прогулка.
Солнца стало еще меньше, температура воздуха понизилась, а ветер стал более агрессивный. Однако это не повод замыкаться дома и избегать свежего воздуха.
Ученые наводят немало аргументов, подтверждающих, что прогулка может стать действенным и абсолютно бесплатным способом лечения многих заболеваний, сообщает Mann-ivanov-ferber.
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Улучшается настроение
Прогулки улучшают настроение / Фото Unsplash
На наше настроение влияет солнце, точнее витамин D, который стимулирует немало биологических процессов, в частности выработку гормона радости (серотонина). Дефицит витамина D может способствовать развитию депрессии, поэтому для улучшения настроения нередко назначают препараты, которые стимулируют выработку дополнительного серотонина в организме.
Уменьшается воспаление
Природа обладает противовоспалительным действием. Этот вывод подтвердил эксперимент 2012 года: студентам колледжа измерили маркеры стресса и воспалительных процессов. Первые измерения не продемонстрировали существенного отличия – почти у всех добровольцев были практически одинаковые лабораторные данные.
Далее ученые разделили студентов на две группы. Первые – провели выходные в лесу, другие – остались в пределах мегаполиса. В конце испытательного срока студентам провели дополнительные измерения для сопоставления показателей.
В "лесной" группе уровень маркеров воспаления ФНО-α (который повышает риск клинической депрессии, псориаза, болезни Альцгеймера), и интерлейкина-6 (который связывают с онкологическими заболеваниями и внезапной смертью от старческих болезней) значительно упал по сравнению с группой, что провела выходные в городе. Кроме этого было обнаружено пониженный уровень эндотелина-1, что провоцирует сосудистые заболевания и кортизола.
Мозг работает значительно лучше
Прогулки повышают когнитивные способности / Фото Unsplash
В одном из исследований 2012 года, с участием представителей креативных индустрий, было обнаружено, что время пребывания на природе без телефонов и интернета, повышает творческое мышление на 50%.
Природа не только оттачивает нашу способность сосредотачиваться и концентрироваться, но и помогает восстановить внимание после бессонных ночей или чрезмерной работы.
Снижается тревожность
В исследовании 2016 анализировалось влияние "зеленых островков" на рабочих местах. Как следствие – у работников снижалась тревожность и росло удовольствие от результатов своей работы.
Вы расслабляетесь
Прогулки расслабляют / Фото Unsplash
Во время прогулок на природе вы вдыхаете не только кислород, но и эфирные масла растений.
Исследования, что рассматривало эффекты вдыхания паров кедрового масла, выявило, что при этом повышается активность парасимпатической нервной системы, которая отвечает за расслабление и уравновешивает симпатичную систему. Кроме этого парасимпатическая активность увеличивалась и под влиянием запаха масла кипариса.
Оказывается, пахучие компоненты способны преодолеть гематоэнцефалический барьер и благоприятно влиять на рецепторы центральной нервной системы.
Развивается эмпатия
Природа не просто влияет на наше поведение, но и навевает уникальное "благоговение". Люди, которые часто находятся на природе, отличаются повышенной этичностью, щедростью и лучшей социальной адаптацией.
В 2012 году исследователи подтвердили: это ощущение можно измерить. Участники эксперимента, которые проводили время на природе признались, что их образ жизни заставил заняться волонтерской деятельностью, а также отказываться от материального в пользу чувственного.
Еще в одной серии экспериментов, проведенной доктором Пиффом, изучалось, как красота природы меняет мировоззрение. Исследователи обнаружили, что она повышает доверчивость и искренность людей.
Прогулки развивают эмпатию / Фото Unsplash
Вы становитесь здоровее
В 1984 году врач Роджер Ульрич опубликовал статью "Вид из окна способен повлиять на восстановление после операции". На тот момент мужчина изучал истории прооперированных пациентов. По его наблюдениям пациенты в палатах с видом на растительность выздоравливали раньше.
Во многих болезнях лечения острой фазы – только часть битвы, а после хирургической операции, инсульта, сердечного приступа или борьбы с раком важнен процесс реабилитации. И здесь не обойтись без прогулок.
Вы становитесь более счастливыми
В 2014 году был проведен метаанализ, который обобщил данные 8500 человек. Ученые пришли к выводу, что те, кто теснее связан с природой, склонен получать больше положительных ощущений.
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