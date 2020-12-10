Яйца – вечная тема для споров. Несмотря на то, что диетологи и тренеры рекомендуют употреблять их для получения достаточного количества белка, в нашей культуре чрезмерное потребление яиц ассоциируется с аллергиями. Поэтому что будет с организмом, если регулярно употреблять яйца?

Чтобы выяснить все плюсы и минусы употребления яиц, ученые провели исследование о влиянии этого продукта на метаболизм и похудения в целом, сообщает Полезно 24.

В эксперименте приняли участие женщины и мужчины 25-60 лет с лишним весом и ожирением. Добровольцев разделили на группы: первая ела на завтрак два вареных яйца, вторая – питалась углеводами, которые по калорийности равны яйцам. После 8 недель эксперимента группа, которая принимала яйца, сбросила на 65% веса больше, чем вторая.

Поэтому научно доказано, что завтрак яйцами способствует снижению веса. Собрали все неожиданные эффекты, которые ожидают вас, если вы будете употреблять яйца каждый день.

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Влияние яиц на организм / Фото Pexels

Регулярное употребление яиц положительно влияет на зрение

Исследования показывают, что куриные яйца содержат достаточно количество лютеина, который отвечает за остроту зрения. В случае его дефицита в тканях глаза происходят незначительные, но все же разрушительные изменения, которые впоследствии могут стать причиной дальнозоркости.

Поэтому смело добавляйте в свой рацион отварные яйца и натертую морковь с оливковым маслом – это станет хорошей профилактической мерой против ухудшения зрения.

Яйца укрепляют кости

Яйца укрепляют кости / Фото Pexels

Большое количество витамина D в яйцах является еще одним фактором, почему ежедневное употребление этого продукта положительно повлияет на организм. Эквивалентное количество витамина D содержится в ложке рыбьего жира, но согласитесь, что это не то блюдо из которой хочется начать свой день.

Именно витамин D помогает усваиваться кальцию, который отвечает за здоровые волосы, зубы и ногти.

Яйца помогают похудеть

Вернемся к началу статьи. Из-за повышенной энергетической ценности, яйца являются незаменимым источником энергии. Сочетая низкокалорийную диету и употребление куриных яиц, – вы точно увидите большую разницу в весе. Правда, эффект будет постепенным.

Ежедневное употребление яиц замедляет старение кожи

Согласно исследованиям, у 87% женщин от 35–40 лет, которые регулярно употребляли яйца, исчезли пигментные пятна, подтянулась кожа, а у мужчин сгладились мелкие морщины вокруг глаз.

Кроме этого включения яиц в рацион, нормализует работу нервной и сердечно-сосудистой систем, помогает бороться с внешними раздражителями и способствует нормальному развитию плода (благодаря фолиевой кислоте), поэтому беременным женщинам точно не стоит отказываться от блюд из яиц.

Холестерин в яйцах

Вреден ли холестерин в яйцах / Фото Pexels

Существует мнение, что регулярное питание яйцами вредит сердечно-сосудистой системе из-за высокого количества холестерина. Да, 200 мг холестерина звучит не очень привлекательно, однако многочисленные исследования не подтвердили увеличение его показателя в крови людей, которые регулярно съедали три яйца в течение суток.

Все дело в фосфолипидах. Эти вещества способны улучшать усвояемость холестерина. Как следствие – вещество не откладывается в виде бляшек на сосудах или лишнего жира.

Так сколько яиц можно съесть

Здоровому взрослому человеку рекомендуется съедать 2-3 яйца в день. В двух яйцах содержится приблизительная суточная норма холестерина для взрослого человека, а детям не стоит давать более 1,5 яйца в сутки.