Чай – основной напиток холодного сезона: мы можем пить его на завтрак, после обеда, а также во время ужина. Как это влияет на наш организм и почему все же стоит отказаться от злоупотребления чаем - читайте в нашем материале.

Каждый вид чая – это уникальная традиция, неповторимый вкус и комплекс как полезных, так и вредных свойств. Последние зависят от условий выращивания чайного куста и способа обработки чайных листьев. После приготовления тех или иных сортов в наш организм попадает теин, который обладает тонизирующим действием и повышает давление. Но полезно ли употреблять его в большом количестве и что происходит с организмом, если употреблять чай ежедневно, разобрался ресурс Beautyhack.

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Влияние чая на организм / Фото Pexels

Чай снижает риск раковых заболеваний и диабета

Исследования говорят о том, что черный и зеленый чай содержат вещества, которые защищают организм от онкологических заболеваний, в частности это касается рака кожи, желудка, легких и молочной железы.

Несмотря на небольшое количество данных, ученые продолжают включать чай в список продуктов, которые защищают от онкологии. Также, согласно недавнему докладу швейцарских специалистов, частое употребление черного чая (без добавления сахара) может снизить риск диабета 2-го типа.

Заряжает бодростью утром и помогает уснуть вечером

Благодаря содержанию теина, крепкий чай помогает взбодриться утром не хуже, чем кофе. А правильно выбранный сорт поможет успокоить нервную систему перед сном. Лучше всего для достижения легкого седативного эффекта подойдет китайский чай Те Гуань Инь – из рода улунов. Именно его выбирают монахи, которые проводят медитативные церемонии, поэтому ежедневное использование этого сорта положительно повлияет на ваш эмоциональный фон.

Чай укрепляет иммунитет / Фото Pexels

Нормализует артериальное давление и укрепляет иммунитет

В черном и зеленом чае содержится высокий процент витамина P, который снижает артериальное давление и укрепляет иммунитет. Не зря существует огромное количество народных рецептов этого напитка против сезонных заболеваний.

Способствует похудению

В Азии ни один прием пищи не обходится без чайной церемонии. Правда, для них выбирают зеленый чай. По словам врачей, этот напиток улучшает пищеварение и помогает не набрать лишние килограммы, выводя шлаки из организма.

Борется со старением

Катехины зеленого чая замедляют старение кожи. При этом черный может применяться как тоник для лица. Проникая в глубокие слои дермы, он обеспечивает увлажнение и успокоение кожи.

Почему не стоит пить чай ежедневно / Фото Pexels

Негативное воздействие чая при ежедневном употреблении

Чай, как и любой продукт, может быть вредным в чрезмерных дозах. Черный чай повреждает эмаль зубов, а зеленый – провоцирует отечь лица.

Оптимальная доза чая определяется индивидуально. Но чаще всего она составляет не более трех чашек по 300 мл в течение суток.

Химический состав чая: