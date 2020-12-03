Отказ от сахара может сопровождаться неприятными симптомами. Но такой детокс стоит попробовать, чтобы нормализовать уровень триглицеридов, предотвратить разрушение зубов и избежать проблем с сердцем.

Исследования показали, что сахар провоцирует высвобождение дофамина в области мозга, которая также реагирует на наркотические вещества и вызывает дальнейшую зависимость. Регулярно употребление сладостей быстро меняет наш мозг, делая его толерантным к сахару, сообщает Полезно 24.

Таким образом, съев одну порцию пирожного, мозг моментально дает команду увеличить дозу. И это работает. Согласно результатам исследований, среднестатистический взрослый человек потребляет 22–30 чайных ложек сахара каждый день. Это значительно больше рекомендованного максимума, который составляет 6–9 чайных ложек.

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Итак, что случится с телом, если совсем отказаться от употребления столового сахара.

Первый день: увеличится желание получить полезную пищу

Что будет с телом, если не употреблять сахар / Фото Pexels

По словам диетологов, употребление сахара блокирует естественное желание организма насытиться здоровыми жирами, белками и клетчаткой. То есть всем тем, что делает нас здоровыми и активными.

Закономерно, что первые сутки без употребления столового сахара сопровождаются стремлением скушать полезную пищу. Употребляя несколько дней овощи, фрукты и молоко, – вы поддержите достаточный уровень природных сахаров, стабилизируете их уровень в крови и заметите изменения в поведении. У вас прекратятся перепады настроения, улучшится эмоциональный фон и работа мозга.

Третий день: абстинентный синдром

Сахар – это зависимость и вы не можете избавиться от нее без синдрома отмены.

Примерно на третий день без столовой сахара, ваш организм начнет испытывать тревогу, головную боль и угнетение. Эти эффекты уменьшаются после первой недели отказа, но все зависит от уровня сахара в вашем организме.

В этот период важно поддерживать водный баланс, а стакан воды еще и поможет избавиться от желания заесть стресс.

Зависимость от сахара / Фото Pexels

Неделя после отказа: изменения

Через неделю после того, как вы отказались от сахара, ваше тело может выбрать один из двух сценариев.

Детокс

Если к моменту перехода на новое питание в вашем рационе доминировали обработанные продукты, соки, газированная вода и десерты, вы можете пробыть в режиме детоксикации не более месяца. Главное за это время – не сорваться и продержаться к моменту полной очистки организма.

Улучшение

Если к отказу потребления сахара было умеренным, вы почувствуете себя настолько хорошо, как никогда раньше. У вас исчезнет вялость и улучшится настроение. К тому же неделю без сахара сопровождается повышением энергии и улучшением сна.

Месяц после отказа: здоровое питание

Месячная отметка – хороший результат. На этом этапе ваше стремление попробовать свежую выпечку, леденцы или подсластить чай совсем исчезнет. Вместо этого – вы обнаружите жажду белка и свежей зелени.

Как отказаться от сахара / Pexels

Год после отказа: похудение

Жизнь без сахара в течение целого года не только улучшит ваше общее состояние, но и повлияет на фигуру. Поскольку теперь ваше тело освобождено от вредных сахаров – вы почувствуете настоящую легкость!

На этом этапе вы можете позволить себе минимальное количество сладостей. Диетологи рекомендуют соблюдать правила 80/20. Старайтесь большую часть времени есть здоровую пищу и только 20% рациона выделять продуктам со столовым сахаром.

Если один-два раза в неделю вы делаете сладкое исключение, скорее всего, это не собьет вас с пути.

Скорее всего, вы будете настолько удивлены результатом эксперимента и положительным изменениям, что даже не захотите возвращаться к чрезмерному употреблению сладостей.