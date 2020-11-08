Соль – важный электролит, который обеспечивает нормальное функционирование нашего организма. Поэтому полный отказ от этого продукта может угрожать неприятными последствиями для всего тела. Собрали 5 причин, почему не стоит отказываться от соли.

Ученые опровергают распространенное утверждение о том, что отказ от соли является полезной практикой для здоровья. По их данным, бессолевая диета одинаково способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, как и злоупотребление солью, сообщает Harchi.info.

Что произойдет, если вы перестанете употреблять соль

Ученые рекомендуют есть умеренно соленую пищу, ежедневная доза хлорида натрия при таком условии должна составлять около 3 г. В противном случае вас ждет серьезное ухудшение самочувствия.

Набор веса

Йодированная соль важна для выработки гормонов, и если вы полностью откажетесь от ее употребления, запасы йода быстро иссякнут. В результате вы можете набрать дополнительные килограммы, на лице появится отечь, а кожа станет сухой.

Как отказ от соли влияет на организм / Фото Pexels

Ухудшение работы сердца

Диета с низким содержанием натрия имеет много преимуществ, особенно для людей с сердечными заболеваниями. Но такой вариант подходит не всем. Здоровые люди, которые употребляли менее 2 г соли в сутки были более уязвимыми к инфаркту или инсульту.

"Низкое потребление соли действительно снижает кровяное давление, однако эффект является весьма незначительным, если сравнивать со средними показателями потребления соли". В то же время отказ от соли меняет гормональный фон, поэтому польза от снижения давления кажется незначительной, объясняют ученые.

Развитие сахарного диабета

Исследования показали, что низкие дозы натрия в рационе могут повлиять на инсулинорезистентность. Это означает, что организм не будет реагировать на инсулин, а уровень сахара продолжит увеличиваться.

Симптомы обезвоживания

Когда уровень натрия в крови резко падает, организм реагирует на это симптомами, которые напоминают обезвоживание: сухость во рту, головокружение, жажда и проблемы с мочеиспусканием.

Тошнота

Отказ от соли может серьезно повлиять на уровень холестерина. Хотя такие изменения не имеют ранних признаков, все же в процессе пребывания на бессолевой диете, организм может отреагировать на изменения тошнотой и рвотой.

Будьте внимательны к своему самочувствию и контролируйте содержание хлорида натрия в пище. Только разумный подход к диетам и сбалансированное питание помогут вам чувствовать себя лучше.