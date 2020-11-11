Упражнения с собственным весом – простой и практичный способ привести тело в порядок. Особую популярность среди таких упражнений удерживает планка. И это не случайно.

Планка не требует много ресурсов, усилий и дополнительного снаряжения. При этом она демонстрирует превосходный результат, сообщает Лайфхакер. Прежде всего, планка улучшит состояние абдоминальных мышц. Но это не все изменения, которые ожидают тех, кто попробует внести регулярную планку в свою жизнь.

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Улучшится состояние мышц кора

Кора есть биомеханическим центром притяжения человеческого тела, а его мышцы пролегают рядом с суставами и позвоночником, обеспечивая их качественную фиксацию.

Мышцы кора обеспечивают поддержку внутренних органов. Они помогают сформировать хорошую осанку и помогают избежать травм нижней части спины. Если вы начнете стоять в планке сегодня – уже через несколько недель ваши мышцы станут более выносливыми.

Почему полезно делать планку / Фото Pexels

Улучшится состояние мышц спины

Регулярное выполнение планки позволит укрепить не только нижнюю часть тела, но и верхнюю. Как следствие – у вас пройдет боль спины.

Улучшится осанка

Планка не только укрепляет мышцы, но и помогает выровнять шею, плечи, спину и поясницу, а регулярное поддержание их в правильном положении улучшит осанку.

Ускорится метаболизм

Проводя в планке 5 минут в день, вы не только ускоряете метаболизм, но и улучшаете работу системы желудочно-кишечного тракта. Эффект от выполнения упражнения сохраняется в течение всего дня. Даже когда вы возвращаетесь в состояние покоя.

Улучшится гибкость

Планка расширяет и растягивает заднюю группы мышц – около плеч, лопаток, ключиц и на ногах. Это полезно не только спортсменам, но и пригодится в повседневной жизни.