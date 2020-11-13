Что такое английская соль и почему она считается лучшим средством для очистки кожи
Целебные свойства соли Эпсома известны давно. Соединение серы и магния обладает антибактериальным действием, очищает, смягчает кожу, омолаживает, устраняет сечение волос, выводит из организма токсины и благоприятно влияет на нервную систему. Как ее использовать, чтобы добиться максимального эффекта? Рассказываем!
Английская, или эпсомськая соль – главный секрет бьюти-ритуалов, детокса, а также эффективный метод улучшить общее самочувствие, сообщает Полезно 24. Конечно, если знать секрет ее использования.
Что такое английская соль?
Английская или епсомськая соль – это белый кристаллический порошок, который легко растворяется в воде, имеет соленый привкус и содержит в своем составе серу и магний.
Нередко эпсомськая соль используется перорально. Такая процедура проводится, чтобы очистить кишечник и активизировать пищеварительный тракт. Вещество действует на рецепторы слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки, практически не проникая в кровоток. К тому же соль обеспечивает желчегонное и мочегонное действие. Несмотря на свою эффективность, внутреннее применение средства имеет немало противопоказаний. Поэтому для начала проверьте действие средства в уходе за кожей.
Такую соль можно купить в аптеке или в магазинах органической косметики. Лучше всего хранить ее подальше от света.
Как использовать английскую соль?
Детокс-ванна
Сульфат магния особенно хорошо всасывается через кожу, поэтому ванна с солью – отличный вариант, чтобы оздоровить организм и сбалансировать уровень магния. Исследования показывают, что у спортсменов после 12-минутной ванны с английской солью уровень магния в крови значительно повышался, это помогало им быстрее восстановиться после серьезных нагрузок.
Свойства ванны с солью:
- снимает боль и напряжение в мышцах;
- восстанавливает баланс жидкости в организме;
- положительно влияет на нервную систему;
- смягчает кожу;
- стимулирует работу поджелудочной железы, поэтому для своих ванн ее используют те, кто стремится избавиться от лишнего веса.
Эпсомська соль: способы применения / Фото Pexels
Скраб для тела с английской солью
Домашний скраб с солью смягчает огрубевшую кожу, стимулирует кровообращение и осуществляет противовоспалительный эффект. Однако, если кожа чувствительная или раздраженная – лучше отказаться от пилинга с солью.
Баня для лица
Английская соль подходит для чувствительной кожи лица: она тщательно очищает поры, обеззараживает, выравнивает тон и придает естественного сияния.
Противопоказания
Средний курс ванн с английской солью не должен составлять более 7 дней. Составляйте график процедур с учетом ваших индивидуальных особенностей. Если у вас есть заболевания кишечника, вам категорически запрещено применять соль для ванн или скрабирование. От английской соли стоит отказаться беременным женщинам и кормящим грудью.
Английские кристаллы не подходят для людей с проблемной кожей. При псориазе или экземе соль только спровоцирует обострение. Осторожного применения требуют люди с гипертонией.
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