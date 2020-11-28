С наступлением холодов мы уже привыкли менять пищевые привычки, запасаться витаминами и уделять больше внимания спорту. Но мало кто догадывается об иммунитете кожи, который тоже нуждается в дополнительной поддержке. Какие вещества важны для иммунитета кожи, а наоборот – может его нарушить. Рассказываем!

Кожа – самый большой орган человека, который работает физическим барьером для окружающей среды и защищает организм от физических и химических факторов: ультрафиолетового излучения, проникновения микробов и паразитов, потери воды, попадания в организм различных химических агентов.

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Один из основных факторов защиты – иммунная функция кожи, сообщает Buro24/7. В ней находятся иммуноциты – клетки, которые обеспечивают защиту против внешних инфекционных агентов. Их действие направлено на захват и активацию иммунологических реакций.

Что такое иммунитет кожи / Фото Pexels

Что может негативно повлиять на иммунитет кожи

Важным фактором иммунитета считается нормальная микрофлора кожи, то есть совокупность микроорганизмов, живущих на ее поверхности.

Иммунитет кожи творит микробиом – индивидуальная система, которая зависит от множества факторов: pH, влажности, температуры, оксидативного стресса, количества кожного сала, наличия инфекций и особенностей ухода за кожей.

Что случится, если иммунная функция кожи нарушится

Поскольку иммунная система кожи является частью общего иммунитета организма, ее иммунологические процессы могут быть подавлены как внутренними, так и внешними факторами. Среди самых распространенных: условия окружающей среды, вредные привычки, хронический стресс, а также нарушение других систем организма.

При нарушении кожа может стать более чувствительной и раздраженной. В таком случае в вас могут наблюдаться прыщи, сухость, красные пятна, шелушение кожи, а также медленное заживление ран. Кроме этого ослабленный иммунитет кожи провоцирует преждевременные признаки старения.

Кстати, розацеа, псориаз, атопический или себорейный дерматит могут быть проявлениями нарушенного кожного иммунитета и дисбаланса микробиом кожи. В таком случае пациенту следует обратиться за консультацией у врача и пройти дерматологическое лечение.

Как повысить иммунитет кожи / Фото Pexels

Как повысить иммунитет кожи

Прежде всего, важно минимизировать негативное влияние внешних и внутренних факторов. Начните с питания. Сбалансированный рацион с ограниченным употреблением быстрых углеводов – первый шаг к очищению кожи. Таким образом вы устраните негативное влияние на коллагеновые волокна, что приводит к ослаблению иммунитета кожи, образованию морщин и нарушению пигментации.

Кроме этого важно сдать анализы и проверить дефициты витаминов, микроэлементов и гормонов.

Начинайте принимать витаминные комплексы только после получения результатов исследования.

Какие вещества наиболее важные для иммунитета кожи

Поскольку дефициты могут отражаться на иммунитете кожи и организма в целом, важно поддержать баланс следующих элементов:

витамин А – участвует в дифференциации клеток кожи и эпителия слизистых оболочек. При его дефиците кожа становится сухой и тусклой;

– участвует в дифференциации клеток кожи и эпителия слизистых оболочек. При его дефиците кожа становится сухой и тусклой; витамин С – антиоксидант и стимулятор выработки коллагена, который повышает сопротивляемость внешним факторам;

– антиоксидант и стимулятор выработки коллагена, который повышает сопротивляемость внешним факторам; цинк – его дефицит ведет к ослаблению иммунной системы организма, плохому заживлению ран, выпадению волос, акне

– его дефицит ведет к ослаблению иммунной системы организма, плохому заживлению ран, выпадению волос, акне витамин D – обеспечивает здоровый жизненный цикл клеток и укрепляет иммунитет кожи;

– обеспечивает здоровый жизненный цикл клеток и укрепляет иммунитет кожи; полиненасыщенные жирные кислоты Омега 3 – составляют основу мембраны клеток иммунной системы.

Как поддерживать и укреплять иммунитет / Фото Pexels

Как еще можно поддерживать и укреплять иммунитет

Один из важнейших этапов ухода – это бережное очищение, которое соответствует типу вашей кожи. Грамотный подход способен восстановить полноценную работу клеток и работать на общий иммунитет кожи.

Используйте средства с пробиотиками и антиоксидантами.

Антиоксиданты – это вещества, защищающие от свободных радикалов, например, ресвератрол, витамины А, Е, С, F, коэнзим Q10, зеленый чай, а также бета-глюкан – мощный иммуномодулятор и активатор молодости.