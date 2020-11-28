Что такое иммунитет кожи и как его поддерживать: витамины, антиоксиданты, увлажнение
С наступлением холодов мы уже привыкли менять пищевые привычки, запасаться витаминами и уделять больше внимания спорту. Но мало кто догадывается об иммунитете кожи, который тоже нуждается в дополнительной поддержке. Какие вещества важны для иммунитета кожи, а наоборот – может его нарушить. Рассказываем!
Кожа – самый большой орган человека, который работает физическим барьером для окружающей среды и защищает организм от физических и химических факторов: ультрафиолетового излучения, проникновения микробов и паразитов, потери воды, попадания в организм различных химических агентов.
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Один из основных факторов защиты – иммунная функция кожи, сообщает Buro24/7. В ней находятся иммуноциты – клетки, которые обеспечивают защиту против внешних инфекционных агентов. Их действие направлено на захват и активацию иммунологических реакций.
Что такое иммунитет кожи / Фото Pexels
Что может негативно повлиять на иммунитет кожи
Важным фактором иммунитета считается нормальная микрофлора кожи, то есть совокупность микроорганизмов, живущих на ее поверхности.
Что случится, если иммунная функция кожи нарушится
Поскольку иммунная система кожи является частью общего иммунитета организма, ее иммунологические процессы могут быть подавлены как внутренними, так и внешними факторами. Среди самых распространенных: условия окружающей среды, вредные привычки, хронический стресс, а также нарушение других систем организма.
При нарушении кожа может стать более чувствительной и раздраженной. В таком случае в вас могут наблюдаться прыщи, сухость, красные пятна, шелушение кожи, а также медленное заживление ран. Кроме этого ослабленный иммунитет кожи провоцирует преждевременные признаки старения.
Кстати, розацеа, псориаз, атопический или себорейный дерматит могут быть проявлениями нарушенного кожного иммунитета и дисбаланса микробиом кожи. В таком случае пациенту следует обратиться за консультацией у врача и пройти дерматологическое лечение.
Как повысить иммунитет кожи / Фото Pexels
Как повысить иммунитет кожи
Прежде всего, важно минимизировать негативное влияние внешних и внутренних факторов. Начните с питания. Сбалансированный рацион с ограниченным употреблением быстрых углеводов – первый шаг к очищению кожи. Таким образом вы устраните негативное влияние на коллагеновые волокна, что приводит к ослаблению иммунитета кожи, образованию морщин и нарушению пигментации.
Кроме этого важно сдать анализы и проверить дефициты витаминов, микроэлементов и гормонов.
Какие вещества наиболее важные для иммунитета кожи
Поскольку дефициты могут отражаться на иммунитете кожи и организма в целом, важно поддержать баланс следующих элементов:
- витамин А – участвует в дифференциации клеток кожи и эпителия слизистых оболочек. При его дефиците кожа становится сухой и тусклой;
- витамин С – антиоксидант и стимулятор выработки коллагена, который повышает сопротивляемость внешним факторам;
- цинк – его дефицит ведет к ослаблению иммунной системы организма, плохому заживлению ран, выпадению волос, акне
- витамин D – обеспечивает здоровый жизненный цикл клеток и укрепляет иммунитет кожи;
- полиненасыщенные жирные кислоты Омега 3 – составляют основу мембраны клеток иммунной системы.
Как поддерживать и укреплять иммунитет / Фото Pexels
Как еще можно поддерживать и укреплять иммунитет
Один из важнейших этапов ухода – это бережное очищение, которое соответствует типу вашей кожи. Грамотный подход способен восстановить полноценную работу клеток и работать на общий иммунитет кожи.
- Используйте средства с пробиотиками и антиоксидантами.
- Заботьтесь об увлажнении кожи для восстановления ее гидролипидной мантии.
- Защищайте кожу от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей, применяя средства с SPF факторами.
- Не злоупотребляйте антибиотиками и применяйте их строго по назначению врача.
- Придерживайтесь здорового образа жизни и откажитесь от вредных привычек.
- Позаботьтесь о сбалансированном режиме сна, работы и отдыха.
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