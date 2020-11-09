Эмоциональная саморегуляция: как управлять своими эмоциями в повседневной жизни
Техника контроля эмоций позволяет обуздать внутренние обиды, избежать конфликтных ситуаций и уменьшить уровень стресса. Оказывается, овладеть этим навыком просто. И чтобы вы могли в этом убедиться, собрали советы, которые научит вас спокойно воспринимать новую информацию и запросто преодолевать стресс.
Мы привыкли пользоваться сценариями, которые упрощают нашу жизнь. И, как часто это бывает, проще – не значит полезнее. Вместо утренней зарядки мы переводим будильник на 15 минут вперед, вместо полезного ужина заказываем пиццу, а время за рабочим местом тратим не на выполнение задач, а на просмотр смешных видео.
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Чтобы изменить ряд заученных привычек не обязательно обращаться за помощью к психотерапевту, достаточно научиться выявлять свои чувства и прорабатывать их, сообщает Полезно 24.
Что нам дает эмоциональная саморегуляция
Ученые приводят точную аналогию, согласно которой автоматические реакции напоминают слепое подражание чужим указаниям, а техника самоконтроля – это взрослое принятие собственных решений.
Сохраняйте спокойствие в стрессовых ситуациях / Фото Unsplash
В теории звучит просто. Но все меняется, когда дело доходит до практики. В печальном состоянии мы, не задумываясь, проявляем агрессию, делаем импульсивные покупки, переедаем или успокаиваемся с помощью алкоголя. Саморегуляция же позволяет взять осознанную паузу между импульсом и будущей действием.
Люди, которые овладели этой техникой чаще видят хорошее, спокойно принимают изменения, без проблем идут на контакт и легко преодолевают сложные ситуации. И так, с чего начать, чтобы добиться таких перевоплощений?
Признаем возможность выбора
Чтобы контролировать свои эмоции, прежде всего важно понять, что у вас за спиной находится широкий спектр эмоций и чувств. В условиях давления, стресса и паники этот набор сужается, зато – включается субъективная реакция, которая мешает принять рациональное решение.
Эмоции, которые возникают в нашей жизни мотивируют нас действовать по трем базовым сценариям: познакомиться поближе, убежать или атаковать. Люди, которые могут контролировать свое состояние чаще опираются на доброкачественный сценарий – знакомство и отвергают деструктивные варианты развития событий.
Как управлять эмоциями / Фото Unsplash
Учимся считывать чувства
Когда мы говорим, что нам плохо – это не ведет ни к каким изменениям. В этом определении заложено только абстрактное состояние за которым нет полноценного чувства. Соответственно возникнут проблемы с его регулированием.
Если же мы фокусируемся на собственных чувствах, пробуем подобрать определение для нынешнего состояния и определяем, что запустило те или иные эмоции, мы можем регулировать поток мыслей, изменять поведение и находить выход из ситуации.
Практикуем взвешенный выбор
Возможность выбора собственного состояния помогает установить индивидуальные ценности и, в случае сложной ситуации, ориентироваться именно на них, а не на непроизвольные эмоции.
Как овладеть своим эмоции
- Не бойтесь перемен: тренируйте способность исследовать необычные ситуации и адаптироваться к ним.
- Определите свои триггеры: работа со слабыми сторонами позволит понять, какие ситуации провоцируют неприятные переживания.
- Практикуйте самодисциплину: продолжайте добиваться цели, даже если это последнее, что вы хотите делать.
- Сохраняйте спокойствие в стрессовых ситуациях: ищите альтернативные варианты реакций на ту или иную ситуацию.
- Учитывайте обстоятельства, берите "паузу", чтобы понять, что провоцирует "плохое" самочувствие.
- Фокусируйтесь на достижениях, а не на провалах.
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