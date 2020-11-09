Техника контроля эмоций позволяет обуздать внутренние обиды, избежать конфликтных ситуаций и уменьшить уровень стресса. Оказывается, овладеть этим навыком просто. И чтобы вы могли в этом убедиться, собрали советы, которые научит вас спокойно воспринимать новую информацию и запросто преодолевать стресс.

Мы привыкли пользоваться сценариями, которые упрощают нашу жизнь. И, как часто это бывает, проще – не значит полезнее. Вместо утренней зарядки мы переводим будильник на 15 минут вперед, вместо полезного ужина заказываем пиццу, а время за рабочим местом тратим не на выполнение задач, а на просмотр смешных видео.

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Эмоциональная саморегуляция – это управление человеком собственными эмоциями и способность быстро восстанавливать физические и душевные силы, адаптируясь к условиям текущей жизненной ситуации.

Чтобы изменить ряд заученных привычек не обязательно обращаться за помощью к психотерапевту, достаточно научиться выявлять свои чувства и прорабатывать их, сообщает Полезно 24.

Что нам дает эмоциональная саморегуляция

Ученые приводят точную аналогию, согласно которой автоматические реакции напоминают слепое подражание чужим указаниям, а техника самоконтроля – это взрослое принятие собственных решений.

Сохраняйте спокойствие в стрессовых ситуациях / Фото Unsplash

В теории звучит просто. Но все меняется, когда дело доходит до практики. В печальном состоянии мы, не задумываясь, проявляем агрессию, делаем импульсивные покупки, переедаем или успокаиваемся с помощью алкоголя. Саморегуляция же позволяет взять осознанную паузу между импульсом и будущей действием.

Люди, которые овладели этой техникой чаще видят хорошее, спокойно принимают изменения, без проблем идут на контакт и легко преодолевают сложные ситуации. И так, с чего начать, чтобы добиться таких перевоплощений?

Признаем возможность выбора

Чтобы контролировать свои эмоции, прежде всего важно понять, что у вас за спиной находится широкий спектр эмоций и чувств. В условиях давления, стресса и паники этот набор сужается, зато – включается субъективная реакция, которая мешает принять рациональное решение.

Эмоции, которые возникают в нашей жизни мотивируют нас действовать по трем базовым сценариям: познакомиться поближе, убежать или атаковать. Люди, которые могут контролировать свое состояние чаще опираются на доброкачественный сценарий – знакомство и отвергают деструктивные варианты развития событий.

Как управлять эмоциями / Фото Unsplash

Учимся считывать чувства

Когда мы говорим, что нам плохо – это не ведет ни к каким изменениям. В этом определении заложено только абстрактное состояние за которым нет полноценного чувства. Соответственно возникнут проблемы с его регулированием.

Если же мы фокусируемся на собственных чувствах, пробуем подобрать определение для нынешнего состояния и определяем, что запустило те или иные эмоции, мы можем регулировать поток мыслей, изменять поведение и находить выход из ситуации.

Практикуем взвешенный выбор

Возможность выбора собственного состояния помогает установить индивидуальные ценности и, в случае сложной ситуации, ориентироваться именно на них, а не на непроизвольные эмоции.

Как овладеть своим эмоции