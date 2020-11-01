Убтан – новый тренд косметологии. В отличие от скрабов, убтан состоит из очень мелких частиц, не травмирует и не пересушивает кожу лица. Среди других преимуществ – натуральный состав и простота приготовления в домашних условиях.

Убтан – это натуральное косметическое средство для лица. В его состав входят исключительно натуральные ингредиенты, среди которых: мука злаковых, лекарственные растения и глина. А консистенция мелко помолотого порошка не травмирует кожу, сообщает Полезно 24.

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Если другие средства для лица рекомендуется использовать с интервалами в несколько дней, то убтан – вещь неприхотливая и может применяться хоть каждый день. Больше об особенностях убтана – в нашем материале.

Полезные свойства убтана

Основное преимущество косметического средства – его универсальность. Благодаря составляющим ингредиентам и текстуре убтан:

очищает кожу, не повреждая кислотную мантию лица;

смягчает и увлажняет кожу;

улучшает кровообращение, благодаря чему ускоряется регенерация и улучшается питание кожи;

разглаживает морщины и повышает тонус кожи;

насыщает кожу полезными микроэлементами;

регулирует работу сальных желез, устраняя излишнюю жирность;

восстанавливает здоровый тон лица.

Что такое убтан / Фото Unsplash

Как приготовить убтан в домашних условиях

Главное правило в приготовлении убтанов – тщательное измельчение компонентов, вплоть до пылеобразных состояний. Дело в том, что измельченным веществам проще проникать внутрь, а значит – осуществить глубокую чистку.

Канонические убтаны содержат:

50% растительной муки;

30% сухих трав и растений (не менее 5 видов);

10% сухой глины;

10% дополнительных компонентов и сапонитов ("горное мыло", благодаря которому убтан мылится).

Как подобрать убтан

Состав убтана может меняться в зависимости от типа кожи, а также вашей индивидуальной чувствительности к тем или иным компонентам. Знакомьтесь с натуральной косметикой постепенно, изучайте ее состав и действие каждого активного вещества, проведите тест на чувствительность. Поймите, какие задачи должен выполнить убтан для вашей кожи і только после этого начинайте ежедневное использование средства.

Важно: противопоказанием к применению убтана может быть: аллергия на один из компонентов средства, купероз, грибковые или инфекционные заболевания кожи.

Для сухой кожи

Поскольку главная задача убтана для сухой кожи – насыщение и увлажнение, косметологи рекомендуют использовать в основе овсяную, льняную и миндальную муку. Здоровый тон коже предоставят лепестки розы, ромашка, шалфей, тимьян, мать-и-мачеха и василек. Для очищения сухой кожи используйте голубую, розовую или красную глину. Для полноценного порошка придется найти специальные сапониты. Для сухой кожи прекрасно подойдет корень солодки и аир обыкновенный.

Как приготовить убтан дома / Фото Unsplash

Готовый порошок можно разводить с водой, но для сухой кожи лучше использовать сок алоэ, натуральный йогурт или эфирные масла.

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Для жирной кожи

Для обладательниц жирной и проблемной кожи рекомендуется выбирать муку чечевицы, нута и измельченную овсянку, к этому можно добавить календулу, крапиву, зверобой, череду, чабрец, липу, почки березы и другие травы, которые осуществляют успокаивающий и противовоспалительный эффект. Лучшими вариантами глины станет зеленый, бентонитовые серый или черный тип. Среди сапонитов оптимальное решение – полевой хвощ или корень солодки.

Используйте порошок с гидролитом лаванды, календулой, соком алоэ, лимонным соком или молоком.

Для нормальной кожи

Нормальная кожа наименее требовательна в уходе, поэтому для нее подходят практически все смеси.

В основу убтана добавьте муку овсянки, льна, чечевицы или нута. Эффект средства усилит ромашка, календула, шалфей и лепестки розы. Насчет глины – сосредоточьтесь на светлых тонах: вам подойдет белый, голубой, желтый и розовый тип. Для того чтобы средство мылилось, добавьте корень солодки или шалфей. Перед нанесением разбавьте порошок минеральной или настоянной водой.

Как пользоваться убтаном / Фото Unsplash

Как пользоваться убтаном

Если вы пользуетесь декоративной косметикой – смойте ее с лица перед нанесением убтана, поскольку он не является средством для снятия макияжа.

После базового очищения лица – возьмите 1 чайную ложку порошка и разведите его в небольшом сосуде с небольшим количеством жидкости (это может быть как вода, так и натуральный йогурт).

Нанесите средство на лицо и сделайте тщательный массаж. После этого смойте убтан теплой водой и используйте чистое полотенце, чтобы вытереть лицо.