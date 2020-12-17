Уже запланировали процедуру маникюра перед праздниками? Важно помнить, что частое посещение маникюрного салона полезно не для всех. Например, если у вас меланомы в семейном анамнезе, чувствительная кожа или аллергия на солнце - лучше воздержаться от нанесения гель-лака.

Сам по себе гель-лак не связан с повышенным риском рака. Но лампы, которые используются для закрепления покрытия, действительно излучают высокий уровень ультрафиолета А, сообщает Cuprum. Из-за длины волн УФ-А, их нередко связывают с развитием рака кожи и меланомы.

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Чем реже – тем лучше

Гель-лак / Фото Pexels

Еще в 2014 году в JAMA Dermatology было проведено исследование, выводы которого утверждали, что при посещении салона раз в 2 недели, процедура маникюра абсолютно безопасна. Впоследствии ученые признали, что уровень воздействия УФ-излучения недостаточно высок, чтобы увеличить риск рака кожи.

Несмотря на это, Американская академия дерматологии предупреждает, что за 10 минут контакта с УФ-излучением, ваши руки получают такую энергетическую дозу, как при дневной работе на свежем воздухе. Это при условии. что вы посещаете салон раз в 3 недели.

Несколько лет назад у 18-летней "Мисс США" Каролина Ясько обнаружили меланому на ногте. Врач предположил, что новообразование связано с облучением в маникюрном салоне. Однако эта история имеет и другую сторону. Такой эффект был обусловлен высоким риском, ведь в семейном анамнезе Каролины была меланома.

Такой опыт – редкий случай. Частота меланомы, которая развивается под ногтями и составляет ориентировочно 0,7-3,5% всех зафиксированных случаев меланомы.

Безопасно ли наносить гель-лак / Фото Pexels

На что обратить внимание

Неважно как часто вы делаете гелевый маникюр, если вы увидели подозрительные новообразования – стоит обратиться к врачу-дерматологу. Незаживающие красные язвы на руках могут свидетельствовать о немеланомной опухли кожи. Бородавка может быть признаком плоскоклеточного рака (или просто бородавкой, поэтому без паники!). Редко проявляются и базальноклеточные карциномы с пигментацией, которые отличаются полосками на пальце или ногтях ног.

Используйте кремы

Перед маникюром, врачи рекомендуют наносить на руки водостойкий солнцезащитный крем с фактором защиты SPF 30 или выше. Но предварительная подготовка к процедуре нанесения гель-лака предусматривает тщательное мытье рук, использование лосьона и другие процедуры, которые, скорее всего, нивелируют действие крема. Поэтому, если вы переживаете о потенциальной опасности, предупредите мастера о SPF-креме.

Среди прочего, что вам нужно знать, записываясь на маникюр, – это то, что ультрафиолет старит кожу. Поэтому тщательно подумайте о своих приоритетах.