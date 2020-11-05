Каждый из нас хоть раз слышал о том, что нельзя есть фрукты на ночь, сочетать их с овощами, а также о том, что фрукты гниют в кишечнике. Однако это все только популярные мифы, в которые мы продолжаем верить из-за влияния фуд-блоггеров и непрофессиональных диетологов.

В своем Instagram-аккаунте нутрициолог Ольга Дорош опровергает популярные мифы, рассказывает о правилах правильного питания, а также делится советами, как похудеть без жестоких диет и ограничений.

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В недавнем посте блогерша обратила внимание на фрукты. В своем посте Дорош собрала 7 популярных мифов, в которые вы могли верить.

Миф 1. Фрукты бесполезные, поскольку в них много сахара

Дело в том, что столовый сахар и сахар из фруктов – это два разных вида сахара, рассказывает блогерша. Это подтверждает и ВОЗ.

"Свободный сахар" – это все его типы в пище, кроме природных сахаров во фруктах и молоке.

Также директор по питанию ВОЗ доктор Франческо Бранка заявил, что людям в рационе не нужен свободный сахар, ведь он не несет питательной ценности. Соки и фреши, кстати, также относятся к свободному сахару, поскольку у них нет пищевых волокон. Поэтому, сахар из сока или фреша быстро попадает в кровоток.

Совсем другая история с фруктами. Благодаря длительному расщеплению, их сахар медленнее расходятся организмом, соответственно сравнивать фрукты со свободными сахарами, как минимум, бессмысленно.

Миф 2. Нельзя смешивать овощи с фруктами

Если кто-то убеждает вас в существовании комбинаций, где овощ мешает усвоению витаминов и микроэлементов фрукта – смело завершайте разговор. Наука никак не подтверждает этой мысли, а значит все доказательства ваших оппонентов не что иное, как выдумка.⁣⁣ ⠀

ВОЗ рекомендует ежедневно есть 300 г фруктов и ягод / Фото Pexels

Миф 3. От фруктов толстеют

Вес набирается от избытка калорий, которые накапливаются не из фруктов, а от булок, насыщенных жиров и избытка сладкого.

ВОЗ рекомендует ежедневно есть 300 г фруктов и ягод. И даже если съесть 1 банан, 100 г малины, 100 г винограда – это всего лишь 200 калорий и 46 г углеводов. Дневная норма углеводов при этом 2-4 грамм на кг веса.

⁣⁣А вот 100 г печенья – это уже 300 калорий, 60 г углеводов и целый микс жиров! ⁣⁣

⁣⁣Миф 4. Для людей, которые стремятся похудеть нельзя бананов и винограда

В 100 г банана содержится 22 г углеводов и 95 ккал⁣⁣; 100 г винограда – это 17 г углеводов и 65 ккал⁣⁣. Для сравнения в 100 г "разрешённого" яблока находится 10 г углеводов и 47 калорий.

Согласитесь, что эти 10 граммов и 30 калорий не особо повлияют на вес.

В 100 г банана содержится 95 ккал⁣⁣ / Фото Pexels

Миф 5. Фрукты гниют в кишечнике

Абсурдный миф в который верят только те, кто не знает, что фрукты расщепляются на глюкозу и фруктозу. ⁣⁣⠀

⁣⁣Миф 6. От фруктов сдувается живот

Да, но не у всех. Из-за ферментации пищевых волокон из фруктов, ягод и овощей, в кишечнике возникают газы (что является нормой). Иногда это может сопровождаться вздутием.

Если у вас сдувается живот – уменьшите порции, не делайте сладких фруктовых перекусов и замените сырые яблоки печеными.

Фрукты расщепляются на глюкозу и фруктозу / Фото Pexels

Миф 7. Фрукты можно есть только в течение первой половины дня⠀

Поверьте, что фрукты – не самое худшее, что вы можете съесть вечером. Опять же, сладости, сок или печенье принесут больше вреда.

Чтобы хорошо себя чувствовать перед сном, важно не переедать за день. И фрукты здесь вообще ни при чем.