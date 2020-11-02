Люди, которые придерживаются здорового образа жизни, не имеют проблем с пробуждения. Все логично – их сбалансированный распорядок дня не создает лишнего стресса и помогает организму чувствовать себя прекрасно даже после раннего пробуждения.

Если вы с ужасом приводите будильник и с трудом открываете глаза утром – время задуматься, насколько правильным является начало вашего рабочего дня. К сожалению, эта проблема знакома многим, а осенний период только обостряет нашу сонливость. Однако есть несколько действенных способов, которые способны изменить отношение к пробуждению, сообщает Полезно 24.

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Длительный сон

Если вы хронически недосыпаете, даже полный комплекс оздоровительных упражнений не гарантирует хорошего утреннего самочувствия. Уделяйте достаточно времени сну, ведь именно он является залогом здоровья, энергии, хорошей концентрации внимания и памяти.

Сон должен длиться 8 часов / Фото Pexels

Не спешите вставать с постели сразу после пробуждения: проведите несколько дополнительных минут с закрытыми глазами, распланируйте свой день, продумайте, что вы оденете на работу... Главное – не тянуться к смартфону или компьютеру сразу после пробуждения. Помогите своему мозгу проснуться, и только после этого начинайте поглощать информацию из внешнего мира.

Стакан воды с лимоном

Пить теплую воду с лимонным соком – старый ритуал, который до сих пор не теряет популярности среди сторонников здорового образа жизни. Вода с лимоном не только наполняет организм достаточным количеством жидкости после пробуждения, но и заряжает тело на дальнейшую активность.

Утренняя зарядка

Актив – отличное решение для тех, кто ведет напряженный образ жизни: выполняет мультизадачную работу, работает на руководящих должностях и общается с большим количеством людей. Если вы хотите выполнять больше дел, включите легкую спортивную нагрузку в свое утро.

Утренний душ помогает проснуться / Фото Pexels

Прием душа

После зарядки примите душ. Чтобы точно проснуться – сделайте легкий самомассаж. А для тех, у кого мало времени, – рекомендуем попробовать массаж с помощью сухой щетки. Ее волокна стимулируют лимфатическую систему и выводят токсины.

После душа обратят внимание на свою кожу – нанесите увлажняющий крем или масло на сухие участки.