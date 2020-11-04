Ученые до сих пор не сошлись на едином утверждении по абсолютной пользы или вреда детокс-диеты. Некоторые ученые вообще утверждают, что детокс – псевдонаучный миф или маркетинговая стратегия начинающих диетологов. Но так ли это? Разберемся!

По мнению фармацевта и автора книги "Детокс: вред или польза" Скотта Гавура, настоящее очищение организма возможно исключительно в стационарных условиях, когда жизни пациента угрожает передозировка алкоголем, лекарственными препаратами или наркотиками. Действительно, полноценная детоксикация – исключительно медицинская процедура, которая требует квалифицированной поддержки врачей, сообщает Полезно 24. А то, что мы называем детокс-диетой является лишь инструментом для улучшения общего состояния, а не технологией вывода токсинов.

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Неоднозначность этого явления привела к распространению многих мифов. Попробуем разобраться в том, что нужно знать о детоксе, чтобы ваша диета была результативной.

Для быстрого результата следует установить интенсивный курс

На самом деле детокс полезен только в том случае, если он проводится постепенно. Фармацевтка Марго Маррон утверждает, что человеческий организм запрограммирован на самоочищение и ускорить очистительные процессы может только постепенный подход.

После детокса вы будете чувствовать себя лучше из-за выведения токсинов

Это не доказано.

Представительница американской диетической ассоциации Катрин Зерацки отмечает, что улучшение самочувствия скорее связано с продуктами, которые получает организм во время детокс-диеты. К тому же во время очистки пациентам рекомендуется отказаться от жиров и сахара и именно это ограничение улучшает состояние организма.

Детокс-диеты – это смузи

Питьевые детокс-диеты - это популярное веяние с 2000-х, однако сегодня взгляд на такую очистку изменился.

Во время диеты важно насыщать организм всеми полезными веществами, большинство из которых нельзя получить исключительно из соков и смузи. Питьевой детокс позволяет разгрузить желудочно-кишечный тракт, однако для того, чтобы разогнать желудок, придется параллельно продумать сбалансированную систему питания.

Фруктовые смузи – лучший способ очистить организм

К сожалению, не все полосе помогут вам провести приятную на безвредную диету. Лучше отдать предпочтение овощным миксам с добавлением шпината или сельдерея.

Детокс полностью восстанавливает организм даже после долгого злоупотребления вредной пищей

Ваше пищевое поведение формируется годами, и этого нельзя исправить за несколько дней детокса. Если после долгих лет без диет вы резко решили перейти на очистку, это не значит, что ваш организм полностью восстановится. Наоборот – резкая диета может навредить организму, особенно, если после детокса вы снова вернетесь к фастфуду, жареной, жирной и сладкой пищи.

И напоследок помните, что детокс-диета работает только в комплексе. Введите в свою жизнь как можно больше полезных привычек и тогда любые очистки будут значительно полезней!