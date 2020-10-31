Диетическое пюре из цветной капусты: пошаговый рецепт
Чтобы разнообразить рацион, необязательно покупать дорогие экзотические продукты. Иногда в создании необычных и полезных блюд поможет обычная цветная капуста! Делимся рецептом!
На первый взгляд, цветная капуста скромный продукт, который можно готовить только несколькими способами. Спешим рассказать, что это далеко не так! Недавно диетологиня и тренерка lia_obri рассказала о рецепте из цветной капусты, который доказывает, что этот продукт ничем не уступает картофелю.
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Преимущества блюд из цветной капусты
Какие блюда приготовить из цветной капусты / Фото Foodiesfeed
Цветная капуста содержит всего 30 калорий на 100 г продукта, при этом даже небольшая порция овоща насытит организм железом, калием, кальцием, магнием, натрием и фосфором.
Также стоит обратить внимание, что витамины, которые содержатся в цветной капусте, прекрасно сбалансированы. Среди них: А, B1, В2, В3, В6, В9, C, Е, Н, PP.
Как приготовить пюре из цветной капусты
Как приготовить пюре из цветной капусты / Фото Foodiesfeed
Для того чтобы приготовить диетическое пюре, понадобится:
- одна цветная капуста среднего размера;
- яйцо – 1 шт.
- сыр твердый – 50 г
- сметана – 30 г
- куркума – 1 ч.л.
Сперва разбираем капусту на соцветия и варим до готовности в подсоленной воде. Когда соцветия приготовились, сливаем воду и тщательно взбиваем их блендером. Чтобы довести капусту до консистенции пюре, добавляем сырое яйцо и сметану.
И куда без специй? Чтобы придать блюду характерный вкус и оживить его бледный цвет, рекомендуется приправить пюре куркумой.
Подавая блюдо, стоит потереть сыр на мелкой терке и посыпать им пюре из цветной капусты.
Все простое – гениальное. А в этом случае – еще и диетическое! Сохраняйте рецепт и питайтесь правильно. Приятного аппетита!
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