После применения антибиотиков, микробиота кишечника нормализуется не сразу. К этому же под воздействием лекарств исчезают некоторые полезные бактериальные виды, а болезнетворные бактерии восстанавливаются первыми.

Кишечник человека содержит триллионы полезных бактерий, которые помогают переваривать пищу, вырабатывают витамины и участвуют в ряде защитных процессов иммунной системы, сообщает Mdc-berlin. Антибиотики разрушают большинство из них, а полное восстановление занимает до шести месяцев.

К таким результатам пришли ученые из Дании, Германии и Китая.

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Исследование с участием здоровых добровольцев, принявших комбинацию из трех антибиотиков показали, что репопуляция кишечника происходит постепенно. Ученые заметили, что только на шестой месяц почти вся микрофлора кишечника была восстановленной, но ряд бактериальных видов все же отсутствовал.

Восстановление кишечника / Фото iStock

Как питаться, чтобы ускорить восстановление микрофлоры

Принимать пищу желательно небольшими порциями и не есть поспешно . Пищу необходимо тщательно пережевывать.

. Пищу необходимо тщательно пережевывать. Желательно позаботиться, чтобы ваш график позволял принимать пищу 5 раз в день.

Во время приема пищи старайтесь не пить. Жидкость разбавляет желудочный сок, что значительно замедляет процесс пищеварения.

Жидкость разбавляет желудочный сок, что значительно замедляет процесс пищеварения. Откажитесь от слишком горячей или холодной пищи. Все, что вы употребляете должно быть комнатной температуры.

Употребляйте ржаной хлеб и крупы .

. Добавьте в рацион кисломолочные продукты . Отдавайте предпочтение натуральному йогурта, кефира и ряженке.

. Отдавайте предпочтение натуральному йогурта, кефира и ряженке. Сырые овощи могут негативно сказаться на состоянии кишечника, поэтому перед употреблением следует приготовить их на пару;

Рыбу и мясо лучше употреблять в отварном или запеченном виде. При этом выбирать только нежирные сорта.

Категорически запрещены следующие продукты: