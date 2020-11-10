Если вы еще не попробовали тыкву в этом году – у вас есть прекрасная возможность исправить это! Делимся тремя оригинальными рецептами драников, чебуреков и котлет, которые не повредят фигуре и позволят полакомиться любимыми блюдами.

Казалось бы, что драники, чебуреки и котлеты – несовместимые блюда с понятием полезное, а тем более с диетическим питанием. Но Instagram-аккаунт онлайнового спортивного зала Fat Killers убеждает в обратном.

Собрали три необычных рецепта, которые вы должны повторить дома!

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Чебуреки из тыквы

Для приготовления теста вам понадобится:

100 г тыквы, натертой на мелкой терке

100 г йогурта

1 яйцо

400 г цельнозерновой муки

Соль и специи по своему вкусу

щепотка соды

Для начинки:

350 г фарша из куриного филе

Соль и специи по своему вкусу

Процесс приготовления:

Замесить тесто. Поставить в холодильник на 30 мин.

Раскатать тесто, выложить начинку, сформировать чебурек.

Выпекать 40 мин при 180 градусах.

Котлеты с тыквой и шпинатом