Драники, чебуреки и котлеты: как сделать эти блюда диетическими
Если вы еще не попробовали тыкву в этом году – у вас есть прекрасная возможность исправить это! Делимся тремя оригинальными рецептами драников, чебуреков и котлет, которые не повредят фигуре и позволят полакомиться любимыми блюдами.
Казалось бы, что драники, чебуреки и котлеты – несовместимые блюда с понятием полезное, а тем более с диетическим питанием. Но Instagram-аккаунт онлайнового спортивного зала Fat Killers убеждает в обратном.
Собрали три необычных рецепта, которые вы должны повторить дома!
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Чебуреки из тыквы
Для приготовления теста вам понадобится:
- 100 г тыквы, натертой на мелкой терке
- 100 г йогурта
- 1 яйцо
- 400 г цельнозерновой муки
- Соль и специи по своему вкусу
- щепотка соды
Для начинки:
- 350 г фарша из куриного филе
- Соль и специи по своему вкусу
Процесс приготовления:
- Замесить тесто. Поставить в холодильник на 30 мин.
- Раскатать тесто, выложить начинку, сформировать чебурек.
- Выпекать 40 мин при 180 градусах.
Котлеты с тыквой и шпинатом
Для приготовления этого блюда понадобится:
- 250 г фарша из куриного филе
- 200 г тыквы
- 50 г шпината
- 1 яйцо
- 3-4 ст.л цельнозерновой муки
- Специи, соль по своему вкусу
Способ приготовления:
- Тыкву натереть, шпинат мелко порезать.
- Смешать все ингредиенты.
- Жарить на оливковом масле или без. Также можно запекать в духовке.
Тыквенные драники
Для приготовления этого блюда нам понадобится:
- 800 г тыквы
- 1 небольшая луковица
- 3 зубчика чеснока
- 2 яйца
- 1 чайная ложка куркумы
- 1 чайная ложка копченой паприки
- 100 г рисовой муки
- оливковое масло для жарки
- соль и перец по своему вкусу
Способ приготовления:
- Положите в миску тертую тыкву, натертый лук, чеснок, и специи.
- Добавьте яйца, муку и все тщательно перемешайте ложкой.
- Выкладываем массу на сковороду и жарим по 3 минуты с каждой стороны (пока они не станут золотистыми).
- Подавайте блины из тыквы с любимым йогуртовым соусом.
Приятного аппетита!
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