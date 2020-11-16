Как правило, диетологи не рекомендуют есть один и той же продукт несколько дней подряд. Но есть исключения. Если правильно сбалансировать гречку и другие продукты и не использовать ее для жесткой монодиеты, такое питание может продемонстрировать положительные результаты.

Прежде всего гречка – это не зерно, а псевдозлак, который по своей природе ближе к киноа или амаранту, сообщает Wday. И это только первый неожиданный факт о привычной для нас каше. Оказывается, если добавить ее в ежедневный рацион, наш организм почувствует колоссальные изменения.

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Улучшатся функции сердца

Гречка помогает организму справляться со скрытыми воспалительными процессами, а также снижает уровень вредного холестерина. Это невероятно важно, чтобы держать сердечно-сосудистую систему в идеальном состоянии.

Собственно, все полезные для сердца функции активизируются благодаря рутину и кверцетину –флавоноидов, которые снижают проницаемость сосудов и в целом укрепляют их структуру.

Гречка улучшает функции сердца / Фото Unsplash

Урегулируется уровень сахара

Гречка, в отличие от других углеводов, имеет низкий гликемический индекс, то есть не вызывает резких скачков сахара в крови. Наоборот, углеводы медленно всасываются в кровь, обеспечивая ровный и стабильный поток энергии организма. Также гречка содержит хироинозитол – соединение, которое снижает уровень сахара в крови.

Снизится вес

Сваренная каша наполнена углеводами, что поддерживают длительное ощущение сытости. При этом, сваренная на воде, гречка дает всего 120 килокалорий на 100 грамм. Следовательно, регулярное потребление гречки поможет похудеть.

Однако диетологи не советуют использовать гречневые монодиеты для сброса лишнего веса.

Столь экстремальный режим питания может спровоцировать ряд проблем с кишечником, стать большим стрессом для организма и снизить иммунитет.

Гречка эффективна для похудения / Фото Rawpixel

Начнется интенсивное выведение токсинов

Гречка богата пищевыми волокнами, которые оптимизируют работу кишечника. Она "связывает" токсины и помогает вывести их из организма.

Укрепятся мышцы

Растительные белки улучшают состояние мышечной массы и ускоряют восстановление мышц. Поэтому, регулярное употребление гречки вместе с физическими нагрузками способно подтянуть ваше тело.

Пищевая ценность гречки (на 100 граммов сухой крупы)

Калорийность: 343

Вода: 10%

Белок: 13,3 г

Углеводы: 71,5 г

Клетчатка: 10 г

Жиры: 3,4 г

Гречка полезна в комплексе с физическими нагрузками / Фото Rawpixel

Диетологи предупреждают, что в пищевом поведении человека есть несколько нюансов, которые обязательно учитывать, чтобы не достичь противоположного результата.

Из-за того, что отношения с едой проходят 4 этапа (преодоление голода, насыщения, пресыщение и отвращение), нужно грамотно балансировать продукты.

Если вы все же решили включить гречку в ежедневный рацион, позаботьтесь о том, чтобы готовить из нее различные блюда, комбинировать с интересными продуктами и насыщать ее новыми вкусовыми оттенками.

А вот монодиета может привести к категорическому отказу от продукта, несмотря на его вкус и пользу.