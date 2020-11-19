Один сеанс флоатингу – это 45-60 минут, проведенных в резервуаре с соленой водой. Резервуар находится в специальной камере, куда не попадают звуки, свет и запахи. Такая процедура рекомендована для тех, кто хочет быстро восстановиться и устранить стресс.

Флоатинг помогает окунуться в тихую атмосферу без внешних раздражителей, сообщает Cuprum. Чтобы проверить целебные свойства флоатинга, журналистка издания побывала в камере сенсорной депривации и поделилась впечатлениями.

Читайте также: Что такое флоатинг и кому нужно пройти эту процедуру

500 кг соли на 500 литров воды

Раствор, которым наполняют резервуар для флоатинга, состоит из воды и английской соли – комплексного химического соединения, в составе которого магний, сера, кислород и вода. Компоненты смешивают в пропорции один к одному: в пятистах литрах воды разводят пятьсот килограммов соли. Из-за высокой плотности раствора человек легко держится на поверхности – утонуть невозможно. А вот, чтобы полностью погрузить ногу или руку в воду, нужно приложить немало усилий.

Флоат-камера / Фото Unsplash

Флоат-камера вызывает интерес. За плотными дверями находится резервуар с соленой водой. Размер резервуара примерно полтора на два метра, внутри установлен фильтр для очистки воды и система подачи воздуха. Есть ручки на стенах и кнопка экстренного вызова персонала

Студии флоатинга обещают, что процедура:

уменьшит отечь;

повысит иммунитет;

нормализует сердечный ритм;

поможет восстановить силы и расслабиться.

Некоторые салоны сравнивают час процедуры флоатинга с неделей отпуска на свежем воздухе.

Что говорят исследования

Данные об эффективности флоатинга ограничены.

В исследовании 2016 при изучении влияния флоатинга на людей с генерализированным тревожным расстройством ученые обнаружили, что камера депривации помогала наладить сон, облегчала симптомы депрессии и уменьшала частотность перепадов настроения, но никак не повлияла на уровень тревожности. Негативных эффектов во время исследования тоже не обнаружилось.

В исследовании 2020 ученые пытались выяснить, способствует ли флоатинг повышению тонуса мышц. Тестирование прошли девять мужчин, которые перед этим проходили одинаковые физические нагрузки. Выяснилось, что час в флоат-комнате не влияет на рост или восстановления мышц. Правда, настолько низкое количество добровольцев не позволяет опираться исключительно на эти данные.

Как флоатинг влияет на самочувствие / Фото Amazonaws

Метаанализ 2005 года, который проанализировал 27 исследований, показал, что флоатинг может снижать уровень кортизола и артериальное давление, а также положительно влиять на самочувствие, работоспособность и помогает управлять стрессом. Но в анализируемых исследованиях участвовало только 449 человек. А этого мало, чтобы делать выводы.

Как проходит час погружения

Перед сеансом студии флоатинга должны предоставить специальное письменное согласие, где будут описаны противопоказания. Среди них:

кровотечения, в том числе менструальные;

инфекционные болезни;

заболевания или повреждения кожи, открытые раны;

ушные болезни, например отит;

заболевания сердца;

астма;

психические нарушения, например эпилепсия;

беременность.

За несколько дней до флоат-процедуры нельзя бриться или делать депиляцию, ведь соль вызовет раздражение кожи. В день процедуры салоны не рекомендуют переедать, полностью отказываться от пищи, пить кофе или алкоголь.

Прийти в салон стоит за 15-20 минут до процедуры, чтобы успеть сходить в туалет, принять душ и попить воду.

Клиенту нужно раздеться, принять душ и смыть косметику. Если на коже есть царапины, их нужно смазать вазелином. Для ушей предлагаются беруши. А для головы – специальная подушка.

В камере нужно положить подушку под голову и лечь на спину. В резервуаре неглубоко: воды по щиколотку. Первые пять минут горит неяркая подсветка, которая вскоре отключается. Тогда в камере становится темно и тихо.

После процедуры нужно принять душ, чтобы смыть с тела соль.

Читайте также: Что такое английская соль и почему считается лучшим средством для очистки кожи

Впечатления и выводы

Во время процедуры ничего не видно. Слышно только дыхание, биение сердца и бульканье воды.

Сначала соль может спровоцировать легкое пощипывание, но за 5 минут все нормализуется. Раствор на ощупь скользкий и густой, будто кисель.

Что такое флоатинг / Фото Wsj

Попытки прислушиваться к своему телу были напрасными. Все напоминало простое лежание в ванне, а в какой-то момент лежать стало просто скучно. Показалось, что время течет очень медленно.

После выхода из камеры может стать холодно. Но в салоне работает теплый душ, который поможет отогреться. Кроме этого персонал заваривает теплый чай и предлагает отдохнуть.

Уже, отдыхая, журналистка почувствовала, что ее ум расфокусированный, а тело – расслаблено. Это напоминало усталость после долгого купания в море. Лучшее, что в таком состоянии трудно думать о проблемах, работе или отвечать на сообщения.

Хотя флоатинг обещает повысить качество сна, готовьтесь, что первую ночь вы можете спать плохо. Но, несмотря на это, утром почувствуете активность и бодрость.