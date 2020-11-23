Депрессивные состояния встречаются все чаще. К сожалению, мало кто умеет четко распознавать первые симптомы заболевания. Но наука утверждает, что люди в депрессии способны посылать подсознательные сигналы о помощи. И часто это проявляется в их манере общения.

По данным исследования, опубликованном в журнале Clinical Psychological Science, описание нашего состояния отличается в зависимости от психического благополучия. Люди с тревогой и депрессией чаще используют категоричные конструкции и негативные эмоциональные окраски, сообщает Полезно 24.

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Как выявить депрессию / Фото Pexels

Об исследовании

Ученые выдвинули гипотезу, что мышление искажается под влиянием депрессии и тревоги, а значит изменяется передача этих мыслей на письме.

Благодаря специальному алгоритму Linguistic Inquiry, ученые собрали статистику на 63 форумах, посвященных психическому здоровью и проанализировали тексты сообщений более 6400 участников. Для чистоты эксперимента к текстам анонимов из форумов было добавлено дневники знаменитостей – музыканта Курта Кобейна и писательницы Сильвии Плат. Полученные данные анализировались по стилю и содержанию.

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Максимализм

Первый вывод ученых вряд ли кого-то удивит: люди, страдающие депрессией, часто используют слова с негативной окраской: "печальный", "плохо", "несчастье". Более того – в постах и ​​дневниках людей с депрессивными расстройствами часто встречалась категоричность и максимализм в отношении к жизни.

Те, кто находился на грани депрессии часто высказывались категорически, используя слова: "ничто", "никто", "все", "всегда", "неизбежно" и "никогда". Но по такому критерию легко заподозрить болезнь у многих людей, поэтому ученые пошли дальше.

Местоимение

Второе интересное открытие – люди, страдающие депрессией чаще используют "я-сообщения", то есть говорят в основном о себе. В их языке много местоимения "я" и мало "мы", "они", "он" и "она". Этому есть два объяснения.

Первое – человек в депрессии настолько погружена внутрь себя, что просто не замечает того, что происходит вокруг, теряет интерес к социальной жизни и другим людям, нередко превращаясь в отшельника. Второе объяснение – начальное отсутствие этих людей. Ученые отметили, что использование большого количества личных местоимений и их производных – первостепенный признак депрессии.

Физические признаки депрессии

Если в разговоре с близкими вы заметили частое использование выявленных учеными слов, не впадайте в панику. Чаще всего депрессия приводит к изменениям привычек и образа жизни. Например, у человека пропадает аппетит, его мучает бессонница или наоборот – развивается чрезмерная сонливость.