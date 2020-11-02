Возрастные изменения – явление не из приятных. Особенно, если они проявляются на лице. Темные круги, морщины и отеки – частые дефекты на борьбу с которыми женщины тратят немало сил, времени и средств. Оказывается, чтобы устранить нежелательные возрастные изменения, поможет простой комплекс упражнений.

Гимнастика для лица – это комплекс упражнений, направленный на омоложение, подтяжку овала лица и устранение возрастных деформаций, сообщает Полезно 24. Ежедневное повторение простых советов поможет быстро избавиться от неприятных возрастных изменений и восстановить естественную свежесть лица.

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Причины возникновения морщин

Чаще всего, темные круги под глазами, нависание век и появление морщин – это следствие возрастных изменений организма. Кожа теряет эластичность, а мягкие ткани лица опускаются, образуя складки.

Также фактором изменений является активное сокращение определенной группы мышц (мимические морщины), неправильный режим дня или наследственность. Поэтому даже у молодых девушек встречаются опущены верхние веки и круги под глазами из-за недосыпа или проблем с питанием.

Как бороться с возрастными изменениями

Женщины привыкли решать проблему медицинскими методами. Но это лишь откладывает процесс старения, а иногда – создает ряд побочных реакций. Например, блефаропластика во время которой обрезается "лишняя" кожа, жировые образования и мышцы, не гарантирует длительного результата и нависание век может повториться.

Гимнастика работает иначе. Комплекс таких упражнений направленный на решение сути проблемы – укрепление мышц. С помощью ежедневной тренировки и улучшения тонуса мышц вы можете самостоятельно контролировать процесс. То есть эффект зависит исключительно от ваших потребностей, а не от показаний пластического хирурга.

Чтобы достичь желаемого результата важна правильная техника выполнения упражнений.

5 упражнений для лица / Канал Face Yoga Method

Главное правило – постоянно совершенствовать процесс и не допускать ошибок. Например, в упражнении для раскрытия глаз крайне важно зажмуриваться до конца, иначе вы просто растянете кожу. Если вы все же заметили негативные изменения, не бросайте тренировки, а обратитесь за помощью к тренеру. Как только вы исправите ошибки – исчезнут и недостатки.

Как правило, гимнастика для лица занимает 15 минут в день. Заниматься можно до трех раз в сутки. При этом тренеры отмечают, что лучше не гнаться за количеством подходов, а следить за качеством выполнения упражнений.

Прежде чем увеличивать количество подходов – убедитесь, что вы делаете все упражнения правильно.

Упражнения можно выполнять без четкой привязки к времени и последовательности. Но, выработав определенный алгоритм занятий, вы убережете себя от злоупотребления одним методом тренировки и сосредоточитесь на комплексном подходе к восстановлению состояния лица.

Как избавиться от мешков для глаз с помощью гимнастики для лица / Канал Face Yoga Method

Как утверждают тренеры, за год занятий можно избавиться от всех недостатков и улучшить состояние лица. Начать занятия можно, как с помощью личного тренера-консультанта, который поможет установить соответствующую последовательность упражнений, так и практикуя воспроизведение упражнений с YouTube.