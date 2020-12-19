Готовимся к праздникам: что положить в новогоднюю аптечку – совет провизора
Праздники сопровождаются ожогами, перееданием и бытовыми травмами. Поэтому рассказываем, что обязательно должно быть в домашней аптечке.
Чтобы 1 января не бежать в аптеку за обезболивающим или сорбентами, важно заранее позаботиться о закупке препаратов. Чтобы вы ничего не упустили, провизор mrs.olhamiller составила подробный список того, что необходимо закупить в аптеке до Нового года.
Читайте также: Как бороться с упадком сил перед Новым годом: 7 причин и действенные решения
- Сорбенты
Если на утро болит голова – вам понадобятся эффективные сорбенты, которые помогут впитать и вывести вредные вещества из организму. Важно помнить, что при похмелье нельзя пить препараты с содержанием парацетамола! Да, парацетамол разрешён беременным, кормящим и младенцам, но его категорически нельзя сочетать с алкоголем.
- Чтобы избежать обезвоживания, приобретите препараты для корректировки потери электролитов и жидкости при диарее и рвоте.
- Обезболивающие, можно использовать трансдермальный пластырь.
- Если у вас или ваших детей возникли ожоги, в результате приготовления еды или использования пиротехники, подержите пораженный участок под проточной водой 15-20 мин. Только после этого наносите средство на основе декспантенола. Также можно воспользоваться гелевой салфеткой.
- Для терапии аллергических реакции или раздражения желудка, следует запастись антигистаминными препаратами.
- На всякий случай закиньте в домашнюю аптечку антисептик, лейкопластырь поштучно, бинт и лейкопластырь в рулоне.
- Не забудьте в новогодней суете о препаратах, которые вы принимаете на постоянной основе. Если заканчивается актуальна упаковка, лучше купить новую сейчас.
- Ферменты, которые нужно принимать при муковисцидозе или панкреатите, но не при переедании.
Поделиться новостью