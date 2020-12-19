Праздники сопровождаются ожогами, перееданием и бытовыми травмами. Поэтому рассказываем, что обязательно должно быть в домашней аптечке.

Чтобы 1 января не бежать в аптеку за обезболивающим или сорбентами, важно заранее позаботиться о закупке препаратов. Чтобы вы ничего не упустили, провизор mrs.olhamiller составила подробный список того, что необходимо закупить в аптеке до Нового года.

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Сорбенты

Если на утро болит голова – вам понадобятся эффективные сорбенты, которые помогут впитать и вывести вредные вещества из организму. Важно помнить, что при похмелье нельзя пить препараты с содержанием парацетамола! Да, парацетамол разрешён беременным, кормящим и младенцам, но его категорически нельзя сочетать с алкоголем.