Американская актриса и основательница бренда Goop Гвинет Пэлтроу не перестает удивлять своих фанатов необычными анонсами и заявлениями, которые становятся источником споров. Недавно к велнес-продукам бренда добавилось органическое кофе. Разбираемся, почему это полезно.

После новостей бренда Гвинет Пэлтроу о запуске нефритовых яиц, таблеток для беременных и свечей с запахом оргазма – новость о запуске органического кофе кажется не такой уж интересной. Однако, в отличие от предыдущих попыток актрисы, эта инициатива имеет практическую пользу.

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Новостью о продукции актриса поделилась в Instagram-аккаунте бренда Goop.

Почему это хорошая новость?

Арабику для кофе поставляет Астрид Медина – фермерша, которая занимается выращиванием зерен в Колумбии. В 2015 году владелица кофейных плантаций получила "Оскар в мире кофе" – премию Cup of Excellence.

Важно, что зерна собирают с соблюдением норм труда и прав человека, а также не вредят экологии. И вообще вся кофейная империя Астрид построена на основе этичности. К тому же она одна из немногих женщин, которые управляют кофейными плантациями.

Рассказывая о новой продукции Пэлтроу, Vogue, делится отчетом, согласно которому 70% работниц на плантациях – женщины, при этом 80% ферм продолжают принадлежать мужчинам. Это систематически создает гендерный разрыв в вопросе доступа к таким ресурсам как земля, кредит или информация. С этим пересекается и тот факт, что большинство кофейных полей расположены в развивающихся странах, а практически все население находится на пороге бедности.

Конечно, поддержка Goop не сможет решить эту проблему полностью, но внимание, которое обеспечивает бренд, может стать первым шагом к поднятию гендерной проблемы в мире.