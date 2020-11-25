Хлеб считается врагом фигуры №1. Неудивительно, что вокруг его рецепта идет постоянная борьба за полезные ингредиенты, которые, как утверждают диетологи, не влияют на сантиметры на талии. Но правда ли, что все модные веяния и современные рецепты действительно настолько полезны?

Что только не рекомендуют для того, чтобы минимизировать вред хлеба: выбирать цельнозерновой, есть только черную или серую выпечку и вовсе отказаться от этого продукта. Впрочем, не все так категорично, сообщает Полезно 24. Чтобы опровергнуть распространенные мифы, рассказываем на что обратить внимание, выбирая хлеб.

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Как не поправиться от хлеба

Во-первых, стоит запомнить, что поправляются не от хлеба, а в результате его чрезмерного употребления. Теперь, когда мы снизили градус напряжения, можно поговорить и о фактах.

Исследования показали, что цельнозерновой хлеб, в отличие от обычного белого, не только не опасен для фигуры, но и улучшает процессы пищеварения. К тому же он помогает снизить количество висцерального жира (это тот, который находится в брюшной полости и окружает большие органы: печень, поджелудочную железу, кишечник и почки).

На что обратить внимание при выборе хлеба / Фото Pexels

Всем известно, что к ожирению ведут не конкретные продукты, а регулярное превышение калорийности из-за чрезмерного количества жиров или углеводов в пище. Это подтверждают и многочисленные исследования. Сбалансированный рацион, содержащий умеренное количество хлеба, не только поможет заботиться о своей фигуре, но и сделает ваши перекусы полезными.

Обратите внимание на сорт муки

Для того чтобы понять, какой сорт пшеничной муки наиболее полезен, стоит вспомнить строение зерна. Оно состоит из:

внешних оболочек, в которых содержится большое количество клетчатки, витаминов и минералов (железо, магний и марганец);

зародыша в котором содержатся ценные жиры, белки, витамины группы B и антиоксиданты;

эндоспермы – крахмалистой ткани с небольшим количеством белков.

Каким должен быть сорт муки / Фото Pexels

Для муки высшего сорта используют именно эндосперм, максимально очищая зерна от оболочек и зародыша, которые являются полезными компонентами. Мука первого и второго сортов очищена не так сильно и принесет меньше вреда.

Это подтверждают исследования, которые утверждают, что регулярное употребление рафинированной муки повышает риск ишемической болезни сердца, а умеренное количество цельных зерен в рационе – уменьшает вероятность заболевания.

Другие исследования показали, что мука высшего сорта запускает воспалительные процессы в организме, а употребление цельных зерен снижает их риск.

Учтите, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом хлеб из муки грубого помола не всегда хороший вариант, поэтому перед его употреблением следует проконсультироваться с врачом.

Обращайте внимание на состав, а не цвет

В книге "Продуктовая политика: как пищевая индустрия влияет на питание и здоровье" подробно рассказано, что при выборе хлеба нужно смотреть не на цвет, а на его состав. Ведь только так можно понять, что перед вами: ценный хлеб или очередной псевдополезный продукт.

Какого цвета выбрать хлеб / Фото Pexels

Часто обычный пшеничный хлеб получает серую окраску только потому, что в него добавили темный солод или красители.

Отсутствие глютена не гарантирует пользу

С пшеничным, ржаным или ячменным хлебом на этикетке которого указано: "без глютена" тоже надо быть осторожным. Эта надпись не всегда означает, что перед вами полезный продукт.

Глютен – сложный растительный белок, который отвечает за клейкость, эластичность и пышность теста. Отказываясь от него, производители вынуждены использовать альтернативные вещества, которые помогают добиться соответствующей консистенции хлеба. К ним относятся: ксантановая или гуаровая камедь, эмульгаторы и стабилизаторы.

Также безглютеновый хлеб часто содержит насыщенные жиры и сахар и отстает от обычного по содержанию клетчатки и белка. Если вы не хотите принимать глютен – обратите внимание не на привычный хлеб, а на продукты, которые производились без глютена, например, хлебцы из рисовой муки, гречневой крупы или льна.

Безглютеновые хлеб / Фото Pexels

Впечатляющий состав – не показатель

Нутрициолог утверждают, что самым полезным хлебом считается тот, для приготовления которого понадобилось лишь 4-5 ингредиентов. А вот состав из слов, которые вы даже не можете запомнить – это сигнал, чтобы положить хлеб обратно на полку.

Состав хорошего хлеба выглядит примерно так: ржаная мука (95%), пшеничная мука второго сорта (5%), вода, соль, закваска. Среди дополнительных ингредиентов, которые принесут пользу – семена, в частности льна, орехи или сухофрукты. Все остальное – лишь маркетинговый ход или дополнительные ингредиенты, которые точно не помогут наладить отношения с выпечкой.