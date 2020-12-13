Новогодний корпоратив уже близко, а вы до сих пор стесняетесь надеть любимое платье, потому что оно не скрывает лишний вес на бедрах? Есть выход! Этот 15-минутный комплекс упражнений быстро справится с проблемным участком тела.

Для подтяжки бедер нередко рекомендуют упражнения с гантелями или мячом. Но что же делать тем, кто хочет прокачать "проблемную зону" без дополнительного снаряжения?

Канал MadFit делится интенсивными домашними тренировками, которые не требуют специальных тренажеров или оборудования, сообщает Полезно 24.

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Авторка канала отмечает, что во время выполнения этих упражнений, вы должны почувствовать легкую дрожь в ногах. Если ваше тело "горит" – это значит, что мышцы действительно прокачиваются.

Упражнения для бедер – Видео с канала MadFit

Чтобы сделать тренировки еще более эффективными – добавьте несколько подходов и уменьшите перерывы между ними. Если вы прошли уровень "новичка" и хотите сделать более сложные упражнения – используйте утяжелители для ног. Они усиливают нагрузку и помогают лучше проработать проблемные участки.