Без спортивного оборудования и с улыбкой на лице – немецкая фитнес-тренерша показала, как 7 минут танцев могут заменить изнурительные занятия в спортзале.

Мы знаем, что вас утомила изнурительная рабочая неделя, и на выходных вы хотите просто полежать в кровати, чтобы восстановиться. Но рано расслабляться! Тем более мы нашли идеальный компромисс между физическими нагрузками и отдыхом.

На канале немецкой фитнес-тренерши, появилось актуальное видео, которое показывает, как прокачать все группы мышц без особого надрыва. Выглядит просто, позитивно и энергично!

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Среди других преимуществ танцев с Памелой – выполнять упражнения можно всей семьей. Чтобы показать, как это работает, фитнес-тренерша пригласила на съемки своего брата.

Тренировка перед Новым годом – Видео с канала Pamela Reif

Тренируйтесь весело и избегайте травм и перегрузок!