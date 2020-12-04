Ранее женщина весила более 160 килограммов и перепробовала множество традиционных способов похудения. Не получив результатов, она решила сделать операцию. Теперь ее пример вдохновляет тысячи людей со всего мира.

Любить себя и принимать свое тело – это залог психического здоровья и нормальных отношений с близкими. Если же вас не устраивает свой внешний вид и это продолжается много лет – это может привести к негативным последствиям. Именно это произошло с героиней сегодняшнего материала.

Мать-одиночка Саманта Роули узнала, что ее тогдашний парень скрывал их отношения от родителей, сообщает Bored Panda.

Причиной такого поведение было вес девушки. На тот момент девушка весила более 160 килограммов и чувствовала себя несчастной.

Читайте также: Что происходит с телом, если вы отказываетесь от сахара 5 этапов очистки организма

После расставания со своим партнером, Саманта пересмотрела свою жизнь. Женщина вспомнила все свои неудачные отношения и поняла, что, прежде чем, в ее жизнь войдет новый партнер, она должна полюбить себя сама.

Фантастическое похудение / Фото Instagram

О жизни Саманты

Сейчас Саманте 30 лет. Женщина живет в Калифорнии и самостоятельно воспитывает 11-летнюю дочь.

Кроме работы в области недвижимости, Саманта ведет авторское шоу в Instagram. Идея о собственном проекте пришла к девушке еще в подростковом возрасте, ведь она всегда мечтала вдохновлять людей и делиться с ними своим опытом.

Дочь Саманты / Фото Instagram

К похудению Саманта не совсем понимала, что может дать аудитории, но ее изменения расставили все на свои места. Найдя единомышленников в сообществе о похудении, Саманта обнаружила почему ей стоит продолжать делиться собственными трансформациями.

Я люблю разговаривать с людьми о хирургические вмешательства, пластика после операции и просто помогать им худеть.

До и после / Фото Instagram





До и после / Фото Instagram

Рассказывая, что вдохновило ее на изменения, Саманта делает акцент на том, что наконец поставила себя на первое место и решила отказаться от удовлетворения потребностей других и отвечать их ожиданиям:

Я почувствовала, что взяла от прежней жизни все и теперь готова начать все сначала.

Операции и результат

Саманта потратила около $ 20 тыс. на различные операции. В течение короткого промежутка времени она прошла пластику живота, подтяжку рук, бедер и груди, а также их увеличение.



До и после пластической операции / Фото Instagram

Самой болезненной операцией девушка считает подтягивание бедра. По сравнению с этим – все другое прошло достаточно легко. Но даже самая сильная боль, по словам Саманты, стоит того, чтобы получить тело своей мечты.

Последствия пластической операции / Фото Instagram

В сентябре 2018 Саманте сделали операцию по уменьшению желудка. И именно это полностью изменило ее жизнь.

Вскоре женщина стала легче на 90 килограммов.

Я сижу на диете с 12 лет. Я попробовал почти все: от таблеток для похудения до трекеров веса. Я могла потерять несколько кило, но они всегда возвращались.

Саманта также отмечает, что всегда чувствовала себя здоровой: как до операций, так и в период прохождения процедур и возобновления.



До и после / Фото Instagram



До и после / Фото Instagram

До и после / Фото Instagram

Самая трудная часть похудения

Женщина считает, что самое сложное в похудении – побороть ментальные проблемы.

Даже сейчас, глядя на новое тело, Саманта не всегда верит, что это она.

Бывают дни, когда я все еще чувствую все свои 160 кг и не горжусь собой. Но бывают дни, когда я так уверена в себе, что хочу поделиться результатами со всем миром!

До и после / Фото Instagram

До и после / Фото Instagram До и после / Фото Instagram До и после / Фото Instagram

Сейчас Саманта весит около 72 килограммов и чувствует себя удивительно! Результаты стремительного похудения / Фото Instagram



Результаты стремительного похудения / Фото Instagram