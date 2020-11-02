Как избавиться от бессонницы без снотворных препаратов: советы невропатолога
Лекарства против бессонницы – это бизнес, прибыль от которого составляет примерно 52 миллиарда доллара в год. Часто снотворные подбираются без консультации врача или терапевт выписывает препарат без установления индивидуальной причины нарушений. В таком случае лекарства не устраняют проблему, а подавляют нервную систему. Поэтому, прежде чем бежать в аптеку, попробуйте альтернативные методы лечения
Человек, который в течение длительного времени страдает бессонницей, теряет источник полноценного отдыха и восстановления, а значит, его организм более чувствителен к стрессу или тревоги, сообщает Полезно 24.
Профилактика и лечение бессонницы предполагает корректировку режима дня, нормализацию эмоционального фона и ограниченное употребление некоторых продуктов.
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Как побороть бессонницу / Фото Pexels
Общие правила
- Отказаться от продуктов, содержащих кофеин и другие стимуляторы нервной системы: кофе, зеленый чай, энергетические напитки, шоколад, алкоголь, острые специи;
- засыпать в полной тишине и темноте в проветренной комнате;
- перед сном не стоит смотреть сериалы или читать книгу;
- прием пищи должен состояться не позднее, чем за 2-3 часа до сна;
- нужно обустроить удобное место для сна;
- стоит прогуляться на свежем воздухе за час до сна;
- рекомендуется непосредственно перед сном принять теплый душ;
- ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.
Лечение бессонницы натуральными методами
Лаванда
Лаванда как средство против бессонницы была известна всегда. Но механизм ее действия был исследован лишь недавно.
Чай из лаванды / Фото Pexels
По данным исследования, опубликованного в журнале Explore, студенты, которые получали лавандовые ингаляции и употребляли лавандовый чай, смогли улучшить три жизненные показатели: сон, энергию и бодрость. Другие эксперименты обнаружили, что масло лаванды привело к снижению артериального давления и нормализации ЧСС. Такие результаты еще раз подтвердили расслабляющий эффект растения.
При борьбе с бессонницей попробуйте:
- проводить лавандовые ингаляции;
- принимать лавандовый чай;
- принимать расслабляющие ванны с маслом лаванды.
Ромашковый чай
Благоприятный эффект ромашки на сон подтверждался неоднократно. В частности, исследование влияния ромашки на пожилых людей и женщин после беременности продемонстрировали улучшение сна после четырехнедельного употребления чая на цветочной основе. Также ромашка уменьшала симптомы тревоги и депрессии.
При борьбе с бессонницей попробуйте:
- отвар из ромашки (по 100 мл два раза в сутки);
- ромашковый чай за 20 минут до сна.
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