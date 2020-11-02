Лекарства против бессонницы – это бизнес, прибыль от которого составляет примерно 52 миллиарда доллара в год. Часто снотворные подбираются без консультации врача или терапевт выписывает препарат без установления индивидуальной причины нарушений. В таком случае лекарства не устраняют проблему, а подавляют нервную систему. Поэтому, прежде чем бежать в аптеку, попробуйте альтернативные методы лечения

Человек, который в течение длительного времени страдает бессонницей, теряет источник полноценного отдыха и восстановления, а значит, его организм более чувствителен к стрессу или тревоги, сообщает Полезно 24.

Бессонница или инсомния – это расстройство сна, при котором возникают трудности с засыпанием, наблюдается частое пробуждение среди ночи и ночные кошмары, которые провоцируют поверхностный сон.

Профилактика и лечение бессонницы предполагает корректировку режима дня, нормализацию эмоционального фона и ограниченное употребление некоторых продуктов.

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Как побороть бессонницу / Фото Pexels

Общие правила

Отказаться от продуктов, содержащих кофеин и другие стимуляторы нервной системы: кофе, зеленый чай, энергетические напитки, шоколад, алкоголь, острые специи;

засыпать в полной тишине и темноте в проветренной комнате;

перед сном не стоит смотреть сериалы или читать книгу;

прием пищи должен состояться не позднее, чем за 2-3 часа до сна;

нужно обустроить удобное место для сна;

стоит прогуляться на свежем воздухе за час до сна;

рекомендуется непосредственно перед сном принять теплый душ;

ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Лечение бессонницы натуральными методами

Лаванда

Лаванда как средство против бессонницы была известна всегда. Но механизм ее действия был исследован лишь недавно.

Чай из лаванды / Фото Pexels

По данным исследования, опубликованного в журнале Explore, студенты, которые получали лавандовые ингаляции и употребляли лавандовый чай, смогли улучшить три жизненные показатели: сон, энергию и бодрость. Другие эксперименты обнаружили, что масло лаванды привело к снижению артериального давления и нормализации ЧСС. Такие результаты еще раз подтвердили расслабляющий эффект растения.

При борьбе с бессонницей попробуйте​:

проводить лавандовые ингаляции;

принимать лавандовый чай;

принимать расслабляющие ванны с маслом лаванды.

Ромашковый чай

Благоприятный эффект ромашки на сон подтверждался неоднократно. В частности, исследование влияния ромашки на пожилых людей и женщин после беременности продемонстрировали улучшение сна после четырехнедельного употребления чая на цветочной основе. Также ромашка уменьшала симптомы тревоги и депрессии.

При борьбе с бессонницей попробуйте: