Максимальная продуктивность – мало ли не самое важное стремление каждой современной женщины. И для того, чтобы оставаться в тонусе 24/7, важно правильно начинать свой день.

С чего начинается ваш день? С того, что вы переводите будильник, пьете кофе или проверяете соцсети? Да-да, вы можете иметь свои собственные ритуалы и никто не в праве решать с чего начинать ваше утро. Однако, если вы хотите быть более продуктивной, следует вспомнить, что дьявол прячется в мелочах. И утренние привычки именно такая мелочь.

Если вы чувствуете раздражение, истощение и стресс с самого утра, то, конечно, ни о каком успехе не может быть и речи, сообщает How to Green. А если вы все же решитесь на небольшие изменения, следует начать с этих простых советов, составленных на основе привычек женщин, которые добились успеха в личной жизни и карьере.

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Ложитесь спать до полуночи

Секреты продуктивности / Фото Unsplash

Если несколько дней подряд вы ложитесь спать ближе ко второй половине ночи, в организме замедляется выработка мелатонина. Как следствие – к вам все ближе и ближе подкрадывается депрессия. То есть время сна становится практически не важным, а 9 часов, проведенных в постели, приравниваются к трем.

Также существует совет в течение недели записывать все, что вы делаете после 21 часа. Большинство тех, кто провел подобный эксперимент, с удивлением обнаруживают, что тратят это время на совершенно ненужные дела.

Попробуйте визуализировать будущий день

Для этой техники вам не обязательно анализировать то, что было вчера. Важно научиться инвестировать мысли в будущее. Используйте время, которое вы тратите на ленту соцсетей, чтобы составить пошаговый план дня.

Очертите несколько сценариев выхода из различных рабочих и бытовых ситуаций, но не перегружайте мозг "катастрофическими сценариями", ведь процент, что они состоятся совсем низкий.

Застелите кровать

От Кэмерон Диаз мотивационной писательницы Гретхен Рубин – застеленная кровать стала визитной карточкой многих бизнес-леди, которые активно делятся своим опытом. Для них не важно это тяжелое утро, или выходной: как только они выбираются из-под одеяла, кровать сразу же должна аккуратно заправиться.

Кроме этого, считается, что стоит лишь решить небольшую маленькую задачу, внутри сразу же срабатывает "эффект домино", а следующие задачи выполнятся значительно легче.

Выполните важные дела до первой чашки кофе



Выполните важные дела до кофе / Фото Unsplash

Утро – это та часть дня, когда ум находится в особо чистом состоянии. А значит – это лучшее время, чтобы заняться интеллектуальной деятельностью.

До того как вы вошли в коммуникации и начали отвечать на второстепенные вопросы, выполните хотя бы одно важное дело. Лаура Вандеркам, автор книги "Что делают успешные люди к завтраку", утверждает: "тихие утренние часы могут стать идеальным временем, чтобы сфокусироваться на серьезных задачах".

Готовьте завтрак, который зарядит энергией

Завтракайте отварным яйцом с тостами или злаковыми крупами.

Благодаря уникальной структуре яичного белка человеческий организм усваивает его на 97%, а аминокислоты в его составе активно участвуют в восстановлении и строительстве мышц, что положительно влияет на самочувствие в течение дня.

Другой отличный вариант - злаковые. Цельнозерновые продукты обеспечивают длительный прилив сил. Овсяные, ржаные, ячменные каши, цельнозерновой хлеб, ячмень и коричневый рис помогут энергично провести день. К тому же в крупах много важных и полезных нутриентов, которые способствуют пищеварению.

Глюкозу, фруктозу и клетчатку, которая позволяет оптимально использовать энергию углеводов, легко получить из фруктовых смузи. Так вы не только обеспечите себя быстрым и полезным завтраком, но и позаботитесь, чтобы организм получил растворимые пищевые волокна, которые помогают усваивать энергию и выводить шлаки.

Куда без тренировок

Анна Винтур – главный редактор американского журнала Vogue начинает свой день с занятий большого тенниса. В 5:45 она уже на поле New York's Midtown Tennis Club, а ровно через час едет в редакцию.

Другие успешные женщины выбирают более спокойное утро: главный редактор Huffington Post – практикует йогу, дизайнер Изабель Маран – плавает в бассейне. Поэтому не так важно, какой вид утренней активности выберете вы, важно, чтобы заработали эндорфины, которая зарядят вас энергией.

Профильтруйте круг утреннего общения

Сделайте так, чтобы первыми утренними контактами стали ваши близкие и друзья.

А если у вас есть возможность встретиться на утренний кофе с подругой – вы почувствуете, что такой способ начинать день неплохая альтернатива психологу.

Суперорганизованность

Не секрет, что занят людям трудно справиться без органайзера. И основная задача не в том, чтобы зафиксировать срочные вопросы, а чтобы обозначить время для себя. Начните день с планирования перерыва, обеда и медитации, ведь организованность – это не только продуктивность, но и возможность оставаться активной и позитивной.

Не акцентируйте внимание на прическе



Не тратьте много времени на сборы / Фото Unsplash

Если вам кажется, что все предыдущие пункты нереалистичны, вот вам совет, который точно отразится в повседневной жизни.

Рассказывая о своих рутинные привычки, американская модель и актриса Бруклин Деккер, отмечает, что тратит на сборы не более 20 минут. А дизайнер Тори Берч вообще может выйти из дома с мокрыми волосами, собранными в низкий хвост.

Если вам не доставляет удовольствие утреннее мытье головы, помните, что вам необязательно каждое утро укладывать волосы, крутить кудри и волноваться о том, что подумают другие. Будьте собой, а сэкономленное время потратьте на более полезные вещи.

Осознайте почему вы проснулись

Соучредитель и главный редактор The Huffington Post Арианна Хаффингтон никогда не смотрит в телефон после пробуждения. Сначала она уделяет несколько минут дыханию и формирует цели на следующие сутки. Основательница магазина декора Кэти Кайм тоже считает утреннюю медитацию полезной привычкой, которая помогает провести весь день спокойно и осознанно.

Попробуйте подойти к планированию дня нестандартно и вы увидите, что у вас все налаживается!