Блогерша Алекс Уилсон провела эксперимент: каждое утро она просыпалась в 4 часа утра. Таким образом девушка решила проверить плюсы и минусы раннего пробуждения, а также их влияние на продуктивность.

Ознакомившись с многочисленными статьями о пользе раннего пробуждения, блогерша Алекс Уилсон решила проверить эффективность этих парад на практике. Несмотря на то, что эксперимент не показал желаемого результата, девушка узнала много нового, сообщает Lifehacker.

Вот что нужно знать, перед тем как вы решитесь на утренний подъем.

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Вам будет легче, если вы привыкли вставать рано

Поскольку блогерша рано ложилась и рано просыпалась и перед экспериментом, он показался не слишком сложным для нее. К тому же Алекс знала, что утром она более продуктивная, соответственно в первой половине дня ей было проще сосредоточиться на работе.

Если же вы с "сов" и знаете, что в вечернее время будете более производительными – не вставайте слишком рано, а заканчивайте свои дела перед сном.

Вам понадобится список дел

Список дел облегчит пробуждение / Фото Pexels

Однажды эксперимент Алекс решил поддержать ее парень. Они проснулись одновременно, в 4 утра.

Сразу после пробуждения девушка приступила к работе, а ее партнер через некоторое время вернулся в постель. Все потому, что он не продумал никаких дел заранее. Из-за этого ему показалось, что продуктивнее просто поспать

To-do-лист поможет сосредоточиться на важных задачах.

Не ставьте перед собой нереалистичные цели, ведь они только разочаруют вас. Если же в ваших планах завершение презентации, создание отчета или занятие по йоге – смело заводите будильник

Вам нужно будет заводить будильник каждый вечер

Каждый вечер блогерша заводила будильник на 4 утра. Это помогало сосредоточиться на своей цели – раннем подъеме.

Будильник помогает сделать ваше пробуждение продуманнее и осмысленнее.

Кроме этого будильник является прекрасным напоминанием о тех или иных задачи.

Вам придется корректировать свое расписание

Вам придется отказаться от вечеринок / Фото Pexels

Недостатком этого режима стало то, что девушка не могла запланировать на выходные вечернего или ночного отдыха. В то время, когда ее друзья только собирались пойти в бар, Алекс уже зевала и готовилась ко сну. Несколько раз она даже пыталась бороться с этой проблемой (с помощью кофе, дневных перерывов на сон и энергетических напитков), но физическое переутомление оказывалась сильнее.

Так, были дни, когда я могла проснуться в четвёртом утра, продуктивно поработать днем ​​и сходить куда-то вечером. Однако на следующий день было трудно: организм требовал времени на восстановление.

Изменив свое расписание, блогерша поняла, что не стоит гнаться за привычками других. Важно выстраивать свой образ жизни и защищать свои интересы.

Вы поймете, что ранний подъем не сделает вас успешным

Можно с уверенностью сказать, что после завершения этого эксперимента я не стала более успешной. Скорее всего, у вас это тоже вряд ли получится.

Однако эксперимент еще раз доказал важность тайм-менеджмента. Недостаточно просто выделять себе дополнительное время в день. Важно четко понять на что вы его потратите.

Пробуждение в 4 утра не сделает вас успешным / Фото Pexels

Вставая рано, блогерша могла выполнить много разных дел, в результате чего ее рабочий день был не слишком перегружен, а внимание сосредоточивалось на одном проекте, а не распылялось на все и сразу.

В конце концов Алекс решила, что все-таки время от времени продолжит заводить будильник на 4 утра. Месяц эксперимента показал, что утренние пробуждения – это хорошая практика, чтобы распланировать свой график и повысить свою производительность. Правда, каждый должен вычислить свои идеальные часы сна и общий ритм жизни.