Как устранить все проблемные зоны с помощью одного спортивного снаряжения? Просто! Вам понадобится скакалка и две свободные руки. Добавьте к этому комплекту регулярность и отличный результат гарантирован!

Во время похудения – наша основная задача заключается в создании дефицита калорий. Достигается это двумя способами: сбалансированной диетой и интенсивными физическими упражнениями, сообщает Полезно 24. Последнее как раз и предусматривает кардио нагрузку, к которой относятся прыжки на скакалке.

5 минут в день, посвященные прыжкам на скакалке, могут кардинально изменить ваше тело! Каждые 100 прыжков способны сжечь от 45-80 калорий. Точная цифра зависит от индивидуальных параметров организма, ведь чем больше ваш вес – тем больше энергии требуется для одного прыжка.

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Техника прыжков



Зачем прыгать на скакалке / Фото Pixabay

Для начала подберите скакалку соответствующей длины. Также позаботится о соответствующей эластичной одежде. Женщинам, даже с небольшой грудью, понадобится специальный фитнес-топ, который поможет избежать дискомфорта.

Когда все организационные моменты решены, переходите к практике! Выполняя прыжки, обязательно:

Держать спину необходимо ровно.

необходимо ровно. Возвращать ручки скакалки с помощью кистей рук .

. Не использовать "движения от локтя".

Приземляйтесь исключительно на носочки.

Не ограничивайте себя стандартными движениями на двух ногах. Попробуйте также:

прыжки на одной ног;

прыжки вперед-назад, влево-вправо;

бег на месте.

Что произойдет с телом через месяц таких тренировок

Поскольку во время прыжков на скакалке интенсивно худеют самые проблемные части тела: ягодицы, живот, а также бедра и икры ног, за 1 месяц тренировок вам удастся потерять 5 кг веса. При этом важно сочетать физическую нагрузку с правильным питанием и здоровым сном.

Как скакалка влияет на организм

Как скакалка влияет на организм / Фото istockphoto

Другие плюсы прыжков на скакалке