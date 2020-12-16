Яблоки: как ежедневное употребление фрукта откладывает поход к врачу
Яблоки – очень питательные фрукты. И лишь этим их полезные свойства не ограничиваются. Если регулярно употреблять несколько яблок, то вы быстро заметите некоторые изменения.
Фраза: "ешь яблоко, ложась спать, чтобы не дать врачу заработать на хлеб", приобрела в свое время немалую популярность. Хотя многие исследования утверждают, что употребление большого количества яблок на самом деле никак не связано с уменьшением визитов к врачу, все же существуют аргументы, которые убедят вас включить яблоко в ежедневный рацион, сообщает Healthline.
Зачем есть яблоки каждый день / Фото Pexels
Действительно употребления яблоки каждый день может помочь избежать визитов к врачу и существуют риски от такого питания – далее.
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Питательность
Яблоки наполнены клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами. В среднем, одно яблоко содержит
- калории: 95;
- углеводы: 25 грамм;
- клетчатка: 4,5 грамм;
- витамин С: 9% от дневной нормы;
- медь: 5% от дневной нормы;
- калий: 4% от дневной нормы;
- витамин К: 3% от дневной нормы.
Такой состав делает яблоко мощным антиоксидантом, который нейтрализует вредные соединения (свободные радикалы) и защищает иммунную систему.
Уменьшенный риск сердечных заболеваний
Исследования показывают, что ежедневное употребление яблок может помочь предотвратить ряд хронических заболеваний сердца. В частности, исследование, проведенное с участием 20 000 взрослых, показало, что потребление достаточного количества мякоти фруктов и овощей, включая яблоки, способно уменьшить риск инсульта. Такой эффект связывают с наличием в яблоках флавоноидов – соединений, уменьшающих воспаление и защищающих здоровье сердца.
Кроме этого яблоки богаты растворимой клетчаткой, которая помогает при высоком артериальном давлении и повышенном холестерине, что тоже является предпосылкой для заболеваний сердца.
Включите яблоки в свой рацион / Фото Pexels
Могут предотвратить развитие опухолей
Метаанализ 41 исследования вывел, что регулярное употребление яблок связано со снижением риска развития рака легких.
Среди других интересных открытий стоит отметить, что яблоки уменьшают риск развития рака прямой кишки, а диеты, богатые фруктами даже защищают от рака желудка, толстой кишки, легких, ротовой полости и пищевода. Однако следует понимать, что все исследования не являются всеохватывающими и лично для вас может потребоваться отдельная консультация у врача-диетолога, который точно оценит все преимущества и риски диеты с высоким содержанием яблок.
Другие преимущества
Кроме всего перечисленного, яблоки помогают:
- стабилизировать вес. Из-за содержания клетчатки, яблоки способствуют сытости, а также уменьшают потребление другой калорийной пищи;
- улучшить здоровье костей. Исследования показали, что употребление фруктов приводит к минеральной плотности костей и меньшему риска развития остеопороза;
- повышать когнитивные свойства. Исследования на животных показывают, что употребление яблок может помочь уменьшить окислительный стресс, предотвратить умственной спад и замедлить признаки старения;
- защищать от астмы;
- снизить риск диабета. В ходе исследований, употребление одного яблока в день продемонстрировало уменьшение риска диабета на 28%.
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