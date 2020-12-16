Фраза: "ешь яблоко, ложась спать, чтобы не дать врачу заработать на хлеб", приобрела в свое время немалую популярность. Хотя многие исследования утверждают, что употребление большого количества яблок на самом деле никак не связано с уменьшением визитов к врачу, все же существуют аргументы, которые убедят вас включить яблоко в ежедневный рацион, сообщает Healthline.

Зачем есть яблоки каждый день / Фото Pexels

Действительно употребления яблоки каждый день может помочь избежать визитов к врачу и существуют риски от такого питания – далее.

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Питательность

Яблоки наполнены клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами. В среднем, одно яблоко содержит

калории : 95;

: 95; углеводы : 25 грамм;

: 25 грамм; клетчатка: 4,5 грамм;

4,5 грамм; витамин С : 9% от дневной нормы;

: 9% от дневной нормы; медь: 5% от дневной нормы;

5% от дневной нормы; калий: 4% от дневной нормы;

4% от дневной нормы; витамин К: 3% от дневной нормы.

Такой состав делает яблоко мощным антиоксидантом, который нейтрализует вредные соединения (свободные радикалы) и защищает иммунную систему.

Уменьшенный риск сердечных заболеваний

Исследования показывают, что ежедневное употребление яблок может помочь предотвратить ряд хронических заболеваний сердца. В частности, исследование, проведенное с участием 20 000 взрослых, показало, что потребление достаточного количества мякоти фруктов и овощей, включая яблоки, способно уменьшить риск инсульта. Такой эффект связывают с наличием в яблоках флавоноидов – соединений, уменьшающих воспаление и защищающих здоровье сердца.

Кроме этого яблоки богаты растворимой клетчаткой, которая помогает при высоком артериальном давлении и повышенном холестерине, что тоже является предпосылкой для заболеваний сердца.



Включите яблоки в свой рацион / Фото Pexels