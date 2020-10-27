Восточные направления продолжают набирать популярность. Медитация, тайский массаж и йога становятся привычными ритуалами для женщин, которые стремятся поддерживать физическое и ментальное здоровье. Если вы задавали себе вопрос, как улучшить свое самочувствие в домашних условиях, – этот материал для вас.

Вечная дилемма женщин заключается в желании заняться упражнениями для улучшения здоровья и обстоятельствами, которые не позволяют это сделать, сообщает Полезно 24. Спортзал – дорого. Пробежка на стадионе – холодно. На занятия танцами вообще нет времени. Приходится искать новые направления, которые не требуют лишних усилий.

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Одним из таких сегодня считается йога. В противоположность другим спортивным нагрузкам, эта деятельность, улучшает не только тело, но и разум. К тому же вам не понадобится много времени на то, чтобы войти в форму, занятия можно проводить дома, а тренеров заменят пошаговые видеоуроки. Больше о том, как начать занятия йогой в домашних условиях, – в материале Полезно 24.

Готовим место для йоги

Для йоги нужно немного – удобный коврик и спокойное место.

Как подобрать коврик для йоги / Unsplash

Вы можете поскользнуться через скользкий пол, или просто травмироваться, потеряв стабильность при выполнении сложных поз. Поэтому для безопасной и правильной техники стоит приобрести коврик для йоги. Он станет основным пространством вашей практики. Расстилая его, вы отделяете свой внутренний мир от всех забот и проблем, которые бушуют вне места для йоги.

Рекомендуем обращать внимание на экологичность материала. Это важно, поскольку во время практики ваше тело постоянно контактировать с поверхностью коврика. Натуральный состав поможет уменьшить риск дискомфорта, неприятных запахов и аллергических реакций.

Некоторые учителя акцентируют внимание на правильном месте для занятий. Это может быть отдельная зона в спальной комнате или веранда. Для настройки на восточную атмосферу, вы можете добавить ароматические палочки, свечи, кристаллы или поющие чаши. Убедитесь, что атрибутика станет дополнительной мотивацией для занятий.

Подбираем одежду для йоги

Удобная одежда для йоги / Unsplash

Удобная одежда увеличивает шанс на, что вы получите удовольствие от йоги. Подберите леггинсы, шорты, широкие штаны ("аладдин"), спортивный топ или просто футболку из хлопка или льна. Перед занятием оцените крой. Если вы чувствуете дискомфорт – измените комплект, поскольку длительное трение может привести к травмам.

Пусть под рукой всегда будет накидка или теплая кофта. Дополнительный слой одежды понадобится в начале практики, когда вы еще не разогрели свое тело, а также во время отдыха в шавасане.

Определяем направление йоги и подбираем учителя

Варианты упражнений йоги для начинающих

Некоторые виды йоги более спокойные и медленные, некоторые настолько активны, что не уступают изнурительным тренировкам в зале.

Самый простой способ выбрать то, что вам нравится, – найти учителя, который соответствует вашему ритму. Также учтите, что человек, который будет рассказывать о базовых знаниях должен вызывать у вас доверие. Вам должны симпатизировать голос, речь, манера и объяснения учителя. В противном случае существует риск, что вы прекратите свои занятия, так и не подойдя к самому интересному.

И еще одно: необязательно заниматься с учителем каждый раз. Получив несколько базовых поз и связок, вы можете повторять их в разных последовательностях, менять комбинации и исследовать, что из предлагаемых вариантов больше всего нравится вашему телу.

Планируем время

Занимайтесь в удобное для вас время / Unsplash

Чтобы выработать устойчивую привычку, соблюдайте регулярность. Спланируйте удобное время и продолжительность занятия, которая впишется в ваш график. Пять-десять минут можно найти даже в наиболее насыщенном дне.

Практику можно разбить на несколько частей: утро посвятите активной части, а дыхание и медитацию перенесите на вечер. Если же вы "сова", которая с трудом встает с постели, – начните день с простых движений, а в течение дня наверстайте полноценное занятие.

Станьте своим учителем

Для того, чтобы фиксировать прогресс, и выявлять неточности понадобится "взгляд со стороны". Снимайте занятия на видео, делайте фото, практикуйтесь у зеркала – это качественно улучшит практику и продемонстрирует развитие.

Наблюдайте за своими движениями / Unsplash

Некоторые тренеры отмечают, что начинающим стоит завести дневник, в который попадут записи вашего ощущения во время занятия. Такой анализ поможет самостоятельно выстроить комфортную практику.