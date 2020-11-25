На смену спортзалам, изнурительным силовым упражнениям и бегу приходит простая и эффективная йога. Считается, что для йоги не нужен тренер, а упражнения можно выполнять так, как вам удобно. Но это снижает эффективность занятий.

Если выполнять асаны некорректно, можно травмировать суставы или шейный отдел позвоночника. Чаще всего это случается, когда человек занимается йогой недавно и еще не умеет чувствовать свое тело. Чтобы избежать повреждений, нужно соблюдать два условия: не нагружать себя слишком сильно и адекватно оценивать свои возможности.

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Тренер по йоге fox_yogaa регулярно указывает на ошибки, что допускают начинающие при самостоятельных занятиях. Среди самых популярных – изогнутая спина.

Как правильно заниматься йогой

во время "скручиваний" спина должна быть ровной и располагаться перпендикулярно коврику;

постарайтесь не округлять спину и не переводить на нее весь свой вес;

скручивание позвоночника должно быть на уровне нижних ребер;

не усложняйте асан, если тело не готово или вы видите, что спина выгибается во время выполнения упражнения;

пока вы не чувствуете потребностей своего тела – выполняйте простые упражнения.

Купите специальный инвентарь

Если ваше тело не готово растягиваться, а спина – разгибаться, вам может помочь специальный инвентарь. Блок для йоги, эластичная лента и специальное колесо смогут поддерживать тело в заданной позе без вреда для здоровья.

Избегайте резких движений

Никаких резких движений. Переходы между асанами должны быть плавными и медленными. Это не только убережет вас от травм, но и научит наблюдать за телом. К тому же благодаря аккуратным переходам вы лучше запомните связки между упражнениями и выработаете удобную для себя последовательность асан.