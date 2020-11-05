Йога – это не только способ расслабиться, но и отличное решение для тех, кто хочет привести свое тело в желаемую форму за короткий срок. Для этого достаточно уделять упражнениям лишь 30 минут в день. Делимся эффективными асанами для идеальной фигуры.

Асана – это удобное и устойчивое положение тела, которое достигается благодаря упражнениям йоги. Некоторые из них требуют больше подготовки, некоторые – подходят новичкам. Но главное, что все асаны призваны поддерживать хорошее, самочувствие, здоровье и гибкость тела, а также жизненную энергию, сообщает Howtogreen.

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Собрали 8 асан, с помощью которых легко подкорректировать фигуру.

Асана для стройных бедер: анджанейасана

Техника выполнения анджанейасана – Видео с канала The Art of Living

Сделайте выпад правой ногой вперед. Положите на пол левое колено и, когда найдете точку равновесия, соедините руки в замок в районе вашей левой лодыжки. Распределите нагрузку на ноги. В этой позе сделайте 5 глубоких вдохов.

Если вы сразу не сможете довести руки до щиколотки, скрепите их в замок выше.

Асана для подтянутого живота: уттанасана

Техника выполнения уттанасаны – Видео с канала Yoga With Adriene

Уттанасана означает "интенсивное вытяжение".

Все что вам нужно в этой позе – вытянуться, поднять руки над головой и как можно сильнее тянуться вверх. Во время выполнения асаны важно не отрывать пятки от пола.

Не забывайте правильно дышать. На вдохе поднимайте руки, на протяжном выдохе – тянитесь. После наклонитесь вниз и поставьте руки на пол, чтобы они были параллельны ступням.

Если дотянуться до пола не удается, обхватите голени и продолжайте тянуться. Чтобы выйти из асаны, снова вдохните и поднимитесь вверх.

Асана для мышц живота: васиштхасана

Техника выполнения васиштхасаны – видео с канала Unagrande YogaClub

Ложитесь на левый бок. Правая нога должна лежать поверх левой, а рука – на бедре. Ладонью левой руки упритесь в пол. Теперь необходимо поднять верхнюю часть корпуса. Оторвите бедра от пола и держитесь, опираясь на левую руку и ступни. Как только вы зафиксировали позицию, поднимите правую руку вверх, втяните живот, а таз старайтесь тянуть вперед.

Выполнив асаны с одной стороны, перевернитесь и выполните аналогичное упражнение еще раз.

Асана для укрепления бедер и ног: уткатасана

Техника выполнения Уткатасана – Видео с канала Yoga With Adriene

Поставьте ноги на ширину таза, поднимите руки вверх, ладони соедините. Далее выдохните, аккуратно согните колени и приседайте, пока бедра не будут параллельными полу.

Главное – не отрывать пятки от пола. Далее следует пройтись и зафиксировать позу на 30 секунд. Повторите асану несколько раз.

Асана для того, чтобы подтянуть спину: шалабхасана

Техника выполнения шалабхасаны – Видео с канала The Art of Living

Ложитесь на живот, вытяните руки назад и прижмите их к бедрам. Также прижмите друг к другу ноги. Сделайте резкий вдох, а на выдохе поднимите грудь и ноги настолько высоко, насколько можете. К полу должен касаться только живот. Оставайтесь в такой позе 30 секунд.

Асана для крепкого пресса: парипурна навасана

Техника выполнения парипурна навасана – Видео с канала Alo Moves – Online Yoga & Fitness Videos

Ноги надо согнуть в коленях, стопы поставить на пол. На вдохе отклониться назад на 60 градусов. Спину старайтесь держать прямо и не сутулиться. На выходе нужно распрямить ноги и поднять их до уровня глаз. В таком положении зафиксируйте свое тело на 30 секунд.

Асана для хорошей осанки: чатуранга Дандасана

Техника выполнения чатуранга Дандасана – Видео с канала Alo Moves – Online Yoga & Fitness Videos

Ложитесь на живот, ладони положите на пол. Пальцы должны "смотреть" вперед. Резко вдыхайте и выдыхайте, поднимая корпус вверх с помощью рук. Постарайтесь не сгибаться: важно держать тело прямо, и ни в коем случае не сгибать колени. Попробуйте продержаться максимально возможное количество времени.

Асана для прокачки мышц спины: бхуджангасана

Техника выполнения бхуджангасана – Видео с канала The Art of Living

Для выполнения этой асаны оставайтесь в позе лежа. Лицо должно смотреть вниз, а руки должны упираться ладонями в пол на уровне груди. Вдохните и поднимите корпус, опираясь на прямые руки. Выдыхая, попробуйте тянуть грудную клетку вперед.

Повторяйте эти упражнения регулярно и уже через несколько занятий вы увидите невероятный эффект!