Здоровый образ жизни поддерживает вашу иммунную систему. А вот такие факторы как курение, алкоголь и сидячий образ жизни могут усложнять борьбу с инфекцией.

Иммунная система - это способность организма защищать себя от инфекций и вирусов. Но неправильный образ жизни ослабляет иммунитет и не позволяет ему активироваться во время сезона повышенной заболеваемости, сообщает Insider.

Читайте также: Что такое иммунитет кожи и как его поддерживать: витамины, антиоксиданты, увлажнение

Чрезмерное употребление алкоголя ослабляет иммунитет

По данным клиники Mayo, употребление большого количества алкоголя ослабляет иммунитет и делает вас более склонными к болезни. Что значит "чрезмерное"?

Крепкий алкоголь . Более 8 напитков в неделю для женщин; более 15 напитков – для мужчин.

. Более 8 напитков в неделю для женщин; более 15 напитков – для мужчин. Выпивка (употребление алкоголя для социализации) . Более 4 напитки в течение 2-3 часов для женщин; более 5 напитков за этот же промежуток времени для мужчин.

. Более 4 напитки в течение 2-3 часов для женщин; более 5 напитков за этот же промежуток времени для мужчин. Употребление любого количества алкоголя во время беременности и для лиц младше 21 лет.

Алкоголь меняет состав микробиома кишечника, где находится большое количество микроорганизмов, которые поддерживают иммунную систему. Алкогольные напитки также повреждают иммунные клетки, которые в первую очередь защищают от бактерий и вирусов.

Доктор медицинских наук Нейт Фавини предупреждает:

Повреждение этих клеток в кишечнике облегчает проникновение патогенных микроорганизмов в кровь. Выпивая слишком много, вы уменьшаете защитные механизмы своего организма для борьбы с простудой, вирусом и другими бактериальными или вирусными инфекциями.

Кроме этого, по словам ученого, чрезмерное употребление алкоголя связано с пневмонией и другими легочными заболеваниями.

Одно из проведенных исследований в 2015 году показало, что частое употребление алкогольных напитков может уменьшить количество лейкоцитов, которые борются с инфекцией.

Алкоголь и иммунитет / Фото Pexels

Умеренное употребление алкоголя

По словам Фавини, умеренное употребление алкоголя может быть безопасным для людей с хорошей наследственностью и крепким здоровьем. Но помните, что существуют состояния, когда выпивка вообще противопоказана.

Каждый, кто страдает хроническими заболеваниями печени, должен избегать алкоголя. Это касается людей с гепатитом, неалкогольной жировой болезнью и воспалением печени.

Чтобы ваша иммунная система была в хорошей форме – откажитесь от алкоголя. Особенно, если вы чувствуете усталость или первые симптомы заболевания, утверждает Фавини. Употребление алкоголя не только ослабляет иммунную систему, но и имеет обезвоживающий эффект. А, как известно, организм не может адекватно бороться с болезнью, если в нем недостаточное количество воды.