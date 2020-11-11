Сон – время для восстановления организма, но много для кого это восстановление полностью нивелируется из-за неправильной позы, плохо подобранного матраса или подушки.

Ученые не раз отмечали, что дефицит сна негативно влияет на внешний вид, а также уменьшает нашу "социальную привлекательность". Но значение имеет не только продолжительность сна, но и то в какой позе мы проводим ночь. Именно во сне на коже лица и шеи появляются первые заломы, которые впоследствии трансформируются в глубокие морщины, сообщает Полезно 24.

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Сон на животе

Такая поза негативно отразится на состоянии лица. Через сон на нем образуются горизонтальные морщины. Также может пострадать зона вокруг глаз. Часто те, кто спит на животе, просыпаются с темными кругами.

Если вы любите спать, уткнувшись лицом в подушку, кожа вашего лица подвергается механическому трению, которое провоцирует появление временных морщин по всей области лица и шеи.

Сон на боку

Если у вас есть любимая сторона для сна – ожидайте деформаций. Через такую ​​позу образуются мелкие мимические морщины, возникают складки между бровями, а щеки теряют естественную упругость.

В молодом возрасте утренние морщины разглаживаются через несколько часов после пробуждения, но после 35 лет придется приложить усилия, чтобы скрыть ночную трансформацию. Поэтому лучше и вовсе не допускать вероятности их возникновения.

Как спать, чтобы избежать морщин / Фото Pexels

Чтобы избежать появления морщин, необходимо

Спать на спине

Специалисты советуют практиковать сон на спине: лицо в такой позе не пережимается, соответственно кожа отдыхает, а морщины не углубляются.

Правильно организовать спальное место

Тишина, темнота, увлажнитель воздуха, удобный матрас и свежее постельное белье – залог крепкого сна. Особое внимание следует уделить выбору подушки. Качественная подушка должна не только обеспечивать комфорт во время сна, но и поддерживать голову и шею в естественном положении. Желательно использовать ортопедический вариант.

Выполнять гимнастику для лица

Утренние занятия помогут включить в работу мышцы лица, а также улучшить кровообращение и движение лимфы в тканях. Кожа быстрее начнет разглаживаться, станет более упругой, а черты лица более выразительными.