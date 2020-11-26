Почти каждое слово вызывает у нас определенные ассоциации, например: улыбка – это радость, а вот стресс – это боль, депрессии и другой негатив. Поэтому многие считают стресс угрозой здоровью и отнюдь не связывает его с приятными эмоциями. А зря, ведь он может иметь как положительный, так и отрицательный характер своего происхождения.

Полная свобода от стресса означает смерть.

Ганс Селье

Для начала выясним значение этого слова.

Стресс – это естественная реакция организма на внешний раздражитель. Им может быть любая необычная ситуация, провоцирующая ответную реакцию нервной системы.

Поскольку в нашей повседневной жизни случается разное, меняться может и характер стресса. Сегодня науке известен не только вредный стресс, но и стресс конструктивный. Подробнее о них – далее.

Дистресс истощает организм / Фото Rawpixel

Вредный стресс

Дистресс возникает в периоды, когда организм уже не в состоянии противостоять внешним раздражителям: хронической усталости, семейным раздорам, конфликтам на работе, и тому подобное. Именно это состояние мы имеем в виду, когда говорим, что находимся "в стрессе".

Он считается самым опасным врагом нашего здоровья, ведь его фоновая продолжительность приводит к нервным срывам, депрессиям, повреждений и гибели нейронов головного мозга.

Полезный стресс

Эустресс – это состояние, в результате которого повышается функциональный резерв организма. Он является необходимой реакцией для полноценной жизни каждого человека, ведь обеспечивает быструю адаптацию к новым условиям.

Мы даже не подозреваем, что небольшие дозы красного стресса могут положительно влиять на наш организм.

Он характеризуется непродолжительностью, мобилизацией всех внутренних сил и кратковременностью. В основном эустресс – это естественная реакция организма, напрямую связана с инстинктами, рефлексами и эмоциями. Благодаря своей кратковременности, он не оказывает никакого вреда организму.

Яркими примерами полезного стресса считаются экстремальные виды спорта, первое свидание или свадьба.

Эустресс помогает сконцентрироваться / Фото Rawpixel

Чем полезен эустресс

Эустресс улучшает не только общее самочувствие, но и способствует лучшему функционированию мозга. Разберемся, что еще уникального может привнести в нашу жизнь полезный стресс.

Стресс делает нас умнее и более концентрированными

Согласно результатам исследований, проведенных сразу двумя американскими университетами (Рокфеллеровского и университета Буффало), небольшой выброс кортизола (гормона "стресса") резко повышает нашу способность учиться и запоминать информацию.

Если у Вас накопились незавершенные дела и вы не успели выполнить их до полуночи – не заставляйте себя заснуть. Поскольку организм мобилизовался для решения задач и сконцентрировался на задачах, скорее всего, Ваши старания не увенчаются успехом. Лучше использовать готовую для потребления энергию на решение дел. А вот, когда организм, успокоившись, использует весь свой ресурс и даст сигнал об отдыхе, – Вы можете попробовать уснуть.

Стресс делает нас здоровее

Опираясь на данные исследований, проведенных в Стэнфордский медицинской школе, можно утверждать, что кратковременный стресс помогает организму противостоять болезням. Эмоциональный перепад активирует иммунную систему, к тому же этот эффект является долговременным.

Профессор психиатрии Фирдаус Дабар, который изучал влияние стресса на организм более 10 лет, пришел к выводу, что именно в момент стрессовой ситуации мозг дает организму сигнал "собрать армию для защиты" и активизировать защитные силы иммунной системы.

Как управлять стрессом / Фото Rawpixel

Как контролировать стресс

Что же делать, чтобы помешать возникновению вредного стресса и уменьшить эмоциональную нагрузку эустресс? Предлагаем несколько советов!

Старайтесь употреблять больше здоровой пищи;

выполняйте физические нагрузки или упражнения;

или упражнения; настройте себя на здоровый сон : хорошо проветривайте комнату, ложитесь спать до полуночи, перестаньте пользоваться телефоном, планшетом и смотреть телевизор за 2 часа перед сном, поскольку их свет подавляет выработку гормона сна – мелатонина. Также вечером лучше отказаться от алкоголя;

: хорошо проветривайте комнату, ложитесь спать до полуночи, перестаньте пользоваться телефоном, планшетом и смотреть телевизор за 2 часа перед сном, поскольку их свет подавляет выработку гормона сна – мелатонина. Также вечером лучше отказаться от алкоголя; будьте социально активными – проводите встречи с друзьями, родными, организуйте приятные вечера с любимыми, выберите себе хобби, которое приблизит вас к знакомству с новыми людьми. Важны и объятия, которые производят окситоцин, отвечающий за чувство умиротворения. Так вы будете чувствовать тепло от человеческого общения, а не искать приятные эмоции в фильмах и телешоу;

– проводите встречи с друзьями, родными, организуйте приятные вечера с любимыми, выберите себе хобби, которое приблизит вас к знакомству с новыми людьми. Важны и объятия, которые производят окситоцин, отвечающий за чувство умиротворения. Так вы будете чувствовать тепло от человеческого общения, а не искать приятные эмоции в фильмах и телешоу; учитесь на всю жизнь.

Нервохеель / Фото Heel

И все же, если избежать стресса невозможно, а организм требует естественной защиты – можете обратить внимание на Нервохеель. Это натуральный препарат, который успокаивает, снимает нервное напряжение, восстанавливает внутреннее равновесие и может применяться при бессоннице.

Нервохеель помогает восстановить внутреннюю гармонию и дарит возможность спокойной наслаждаться жизнью в балансе с окружающей средой!

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией, а для применения детям, возраст которых менее 6 лет, – проконсультируйтесь с врачом.

Будьте здоровы!