Лампа из гималайской соли – это не только декоративный светильник, а настоящий велнес-девайс, который эффективно преодолевает стресс, расслабляет и улучшает сон. Как это работает – далее в материале.

Лампы из гималайской соли излучают отрицательные ионы. В природе высокие концентрации этих молекул встречаются вблизи водопадов, а также наполняют воздух после ливня. Считается, что отрицательные ионы стимулируют выработку серотонина - гормона хорошего настроения, который способствует физической бодрости и улучшению умственной концентрации, сообщает Howtogreen.

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5 причин поставить в спальне соляную лампу

Для улучшения качества воздуха

Это свойство особенно актуально для людей особенно чувствительны к пыли или, страдающих от аллергии. Но важно помнить, что лампа чистит воздух от токсинов, бактерий и аллергенов только тогда, когда она включена и нагретая.

Солевая лампа в интерьере / Фото Unsplash

Для снижения уровня стресса

Мягкое оранжевое свечение соляного кристалла способно успокаивать психику человека – к такому выводу пришли специалисты, практикующие цветотерапию. А закрепляют антистрессовый эффект отрицательные ионы, которые производятся лампой. Их способность бороться с тревожным состоянием и сезонной хандрой подтверждена наукой.

Для оздоровления органов дыхания

Эффективность соли в предотвращении респираторных заболеваний и облегчения симптомов астмы была обнаружена еще в далеком 1843 году. Позже эффективность галотерапии – системы оздоровления путем вдыхания воздуха, насыщенного соляными микрочастицами, – была подтверждена рядом современных исследований.

Для улучшения сна

Отрицательные ионы, произведенные соляной лампой, умеют бороться с усталостью. Для этого необходимо просто держать светильник включенным в течение вечера, пока вы готовитесь ко сну.

Для нейтрализации электромагнитного излучения

Речь идет о радиации, которую излучают электронные приборы, что находятся в наших спальнях. Считается, что при постоянном контакте с ними происходит чрезмерный выброс гормона стресса. Это снижает иммунитет и провоцирует развитие синдрома хронической усталости.

Соляные лампы способны противостоять этой радиации и частично ее нейтрализовать.