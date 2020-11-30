Что будет, если ежедневно уделять всего лишь 5 минут спорту? Это решила проверить журналистка издания Insider. Девушка решила ежедневно выполнять обычную планку, не выходя из дома.

Мэдисон Вандерберг долго откладывала занятия спортом, однако в ноябре девушка решила поработать над собой вне спортзала. Самым простым решением оказалась планка. Именно это упражнение девушка решила выполнять по 5 минут в течение 30 дней, сообщает Insider.

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В доме журналистки не было ни специального оборудования, ни удобного места, поэтому ее домашние тренировки выглядели максимально просто. Но уже первое занятие показало, что 5 минут в планке – не такая легкая затея, как казалось сначала.

Как стоять в планке / Фото Insider

Чтобы избежать ошибок, Мэдисон обратилась за консультацией фитнес-тренера Криса Барона. Посмотрев на планку девушки, он смог дать несколько профессиональных советов. Во-первых, локти должны быть на одной линии с плечами, руки должны быть согнуты, а кисти рук – находиться перед лицом на уровне глаз. Во-вторых, важно держать ровную спину.

Прослушав замечания, девушка начала 30-дневный эксперимент.

Первая неделя

Сначала упражнение показалось легким. Вооружившись таймером и ковриком для йоги, Мэдисон решила простоять 5 минут в правильной планке. Но тело напряглось уже на 80-й секунде, и девушка сдалась. Следующие возвращения в планку продолжались не более 30 секунд.

Ситуация не изменилась в течение всей первой недели регулярных занятий. Максимальная продолжительность планки была меньше чем 3 минуты. Но впереди девушку ждало еще много работы над собой.

Вторая неделя и модификация планки

Как изменить планку / Фото Insider

После провальной первой недели, Мэдисон решила найти компромиссные варианты упражнения. Использовав свои знания о йоге, девушка попыталась сделать "модифицированную" версию планки. Но даже помогая удержать вес коленями, ей не удалось продержаться желаемых 5 минут.

Боковая планка / Фото Insider

Тогда Мэдисон решила еще раз проконсультироваться с тренером. Крис Барон заметил, что такой гибрид планки и йоги совсем неэффективен и посоветовал попробовать боковую планку. Также специалист показал несколько других вариаций, при которых значительно легче дышать в процессе выполнения упражнения. И это сработало!

Конец месяца

Что будет, если неделю выполнять планку / Фото Insider

К концу месяца девушке удалось разработать идеальную систему занятий. Начиналось все с 90-секундной планки, после которой Мэдисон делала перерыв, чтобы отдохнуть. Затем девушка проводила 60 секунд в боковой планке на одной руке и 60 секунд – на другой. Завершались занятия двумя подходами стандартной планки, которые продолжались 30 секунд.

За месяц эксперимента девушка отметила, что у нее изменился рельеф мышц, а спина, которая болела из-за постоянной работы с ноутбуком, практически перестала беспокоить.

Теперь девушка советует каждому, кто испытывает проблемы со спиной, уделять хотя бы несколько минут в день планке. Но важно помнить, что неправильное выполнение может привести к отрицательному результату, поэтому посоветуйтесь с тренером!