Часто у женщин встречается деформация бедер типа "галифе". Она характеризуется отложением жира на внутренней боковой поверхности коленного сустава, бедрах, животе. Самый простой способ устранить эту неприятность – липосакция. Собрали все за и против хирургической коррекции тела.

Липосакция – косметологическая или бариатрическая операция для изменения хирургическим путем характера отложения жира на определенном участке (или нескольких участках) тела, например, на животе, бедрах, ягодицах.

Как правило, такой метод похудения применяется при незначительных формах ожирения, связанных с нарушением контуров фигуры, сообщает Medportal.

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Суть операции заключается в хирургической коррекции тела путем удаления жировых отложений. С помощью вакуумного отсоса через небольшие разрезы кожи врач устраняет локальные отложения жира.

Как проходит процедура липосакции / Фото Pexels

Виды липосакции

Вакуумная липосакция

Это самый старый метод вмешательства. Хирург работает вручную, поэтому практически вся процедура зависит от его квалификации. Через небольшие разрезы под кожу вводятся специальные инструменты. Благодаря этому подкожный жир разжижается и выводится с помощью вакуума.

Метод травматический, соответственно болезненно протекает и реабилитация. Еще несколько месяцев после операции пациент должен носить специальное бельё и бандажи для восстановления организма.

Ультразвуковая липосакция

Во время этой операции жир разрушается с помощью ультразвука. Метод позволяет удалить довольно большой объем жира, зато вызывает термическое поражение тканей. После него заживление идет достаточно медленно, а специальное бельё приходится носить приблизительно месяц.

Софт-липмодел

Новое поколение липосакции. Жир разрушается с помощью высокочастотного тока и удаляется через крошечные проколы.

В течение двух недель после операции рекомендуется носить бандаж. Этот метод не требует пребывания в стационаре: на работу можно выходить через 2-3 дня после операции.

Когда запрещено делать липосакцию / Фото Pixabay

Противопоказания

Следует помнить, что за одну операцию нельзя удалять больше 2 литров жировой ткани. Если же удалить больше, возможен "гипофизарный ответ": организм, который не сможет "досчитаться" своего привычного объема, возьмется быстро исправлять дисбаланс.

Хирурги не рекомендуют делать липосакцию при выраженной лишнем весе. Если вы худели и хотите подытожить старания хирургическим моделированием фигуры, продержитесь в одном весе хотя бы полгода, и только тогда соглашайтесь на операцию.

Чего не может медицина

Хирург может только исправить некоторые ошибки природы – уменьшить лишний объем бедер, изменить форму груди, устранить отвислый живот. Необходимо помнить, что липосакция не поможет устранить целлюлит или растяжки. Хирург может уменьшить объем бедра, но предоставить ему желаемую упругость и гладкость он не в состоянии.